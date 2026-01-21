[내일 날씨]강풍 불며 아침 영하 10도 '꽁꽁'…광주·전남 폭설 비상

낮에도 영하권…체감온도 '뚝'

빙판길·도로 살얼음 주의해야

목요일인 22일 광주와 전남 지역에 아침 기온이 -10도 안팎까지 떨어지는 강력한 한파가 예보됐다. 사진은 21일 광주 서구 치평동에서 시민들이 눈이 내리고 있는 거리를 걷고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

목요일인 22일 광주와 전남 지역은 아침 기온이 -10도 안팎까지 떨어지는 강력한 한파가 몰아치겠다. 서해안을 중심으로는 많은 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

21일 광주지방기상청에 따르면 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 22일 아침 최저기온은 -11도에서 -4도, 낮 최고기온은 -1도에서 2도 수준으로 예보됐다.

특히 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠으며, 낮 기온도 대부분 지역에서 영하권 이하에 머물 것으로 전망된다.

심지어 눈 소식도 이어졌다. 광주와 전남 서해안, 중부 내륙, 서부 남해안에는 22일까지 눈이 내리겠다.

예상 적설량은 전남 서해안은 최대 10㎝ 이상, 광주와 전남 중부 내륙·서부 남해안 1~5㎝ 수준이다. 21일 오후 기준 장성, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면 제외), 진도 등 8개 시군에는 대설주의보가 발효 중이다.

기상청은 서해안 지역에 시간당 강한 눈이 내리면서 대설특보가 확대될 가능성이 있다고 내다봤다.

반면 여수와 광양 등 전남 동부권에는 건조주의보가 내려져 대조를 이뤘다.

광주지방기상청 관계자는 "당분간 강추위가 이어지는 가운데 내린 눈이 얼어 도로가 미끄러운 곳이 많겠다"며 "차량 운행 시 감속하고 보행자 안전사고와 시설물 관리에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.





