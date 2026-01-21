“백세 인생, 응원합니다”… 부산 기장군, 100세 이상 어르신께 장수축하 물품 지급

기장군(군수 정종복)은 지역사회 발전에 헌신해 온 어르신들의 노고에 보답하고 장수를 축하하기 위해 100세 이상 어르신을 대상으로 장수축하 물품을 지급한다고 21일 전했다.

군은 고령화 시대를 맞아 어르신들의 건강하고 품위 있는 노후 생활을 지원하기 위해 '기장군 장수축하물품 지급에 관한 조례'를 제정하고, 2025년 1월 1일부터 장수축하물품 지원사업을 시행해 오고 있다.

지급 대상은 생일 기준으로 관내에 1년 이상 거주한 주민등록상 100세 이상 어르신이다. 신청은 어르신 본인 신청이 원칙이며, 본인 신청이 어려운 경우에는 관련 서류를 갖춘 뒤 대리 신청도 가능하다.

장수축하 물품은 50만원 상당으로 ▲청소기 ▲제습기 ▲공기청정기 ▲이불세트 ▲압력밥솥 ▲식기세척기 ▲음식물처리기 ▲로봇청소기 등 8개 품목 가운데 어르신의 선호에 따라 1개를 선택해 신청할 수 있다.

자세한 사항은 거주지 읍·면 행정복지센터 또는 기장군 노인장애인복지과 노인복지팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

정종복 기장군수는 "어르신들의 헌신과 노고에 깊이 감사드린다"며 "어르신들이 행복하고 건강한 노후 생활을 영위할 수 있도록 다양한 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.





