슈퍼주니어, 4월 서울서 20주년 투어 앙코르 공연

슈퍼주니어 앙코르 공연 포스터. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

슈퍼주니어가 데뷔 20주년 기념 월드투어의 앙코르 공연 '슈퍼쇼 10 에스제이-코어 인 서울'을 개최한다고 SM엔터테인먼트가 21일 밝혔다.

이번 공연은 4월3~5일 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린다.

슈퍼주니어는 이번 공연에서 공연장을 360도로 개방해 관객과 만난다. 데뷔 20주년을 맞은 팀워크를 바탕으로 한층 강화된 무대를 선보인다는 구상이다.

티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 멜론티켓에서 진행한다. 오는 28일 공식 팬클럽 '엘프' 멤버십 회원 대상 선예매가 진행되고, 30일부터 일반 예매가 시작된다.

슈퍼주니어는 지난해 8월 서울 공연을 시작으로 홍콩, 자카르타, 마닐라, 멕시코시티, 몬테레이, 리마, 산티아고, 타이베이, 방콕, 나고야, 싱가포르, 마카오, 쿠알라룸푸르 투어를 마쳤다. 이어 오는 23~25일 가오슝 공연을 거쳐 4월 서울 앙코르 공연으로 월드 투어의 마침표를 찍는다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>