본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 테크노파크서 기계 깔림 사고…60대 근로자 사망

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.21 15:32

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰, 안전 수칙 준수 조사

광주 테크노파크서 기계 깔림 사고…60대 근로자 사망
AD
원본보기 아이콘

광주 테크노파크 내 입주 업체에서 작업을 하던 60대 근로자가 기계에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.


21일 소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 54분께 광주 북구 광주테크노파크 메디헬스케어센터에서 60대 A씨가 기계 장비에 깔리는 사고가 났다.

신고를 받고 출동한 소방 당국은 심정지 상태인 A씨를 구조해 인근 병원으로 긴급 이송했으나, 끝내 숨졌다.


조사 결과 치과 진료 도구를 만드는 제조업체 직원인 A씨는 동료 직원 3명과 함께 기계를 옮기는 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다. 경찰은 이동 중이던 기계가 균형을 잃고 넘어지면서 A씨를 덮친 것으로 보고 있다.


경찰은 현장 목격자와 업체 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하는 한편, 작업 과정에서 안전 수칙이 제대로 지켜졌는지 여부 등을 확인하고 있다.




호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

트럼프 "유럽, '그린란드 관세'에도 대미투자 할 것"…다보스서 외교적 해법 시사

새로운 이슈 보기