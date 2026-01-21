본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

겨울 한파 녹인다… 전지훈련 메카 '울진', 축구·배드민턴·야구 열기 ‘후끈’

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.21 14:16

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

차가운 바닷바람 속에서도 울진은 뜨겁다.


겨울 전지훈련의 메카로 자리 잡은 울진군이 전국 각지에서 모여든 선수들로 활기를 띠고 있다.

청주고 야구부 선수들이 울진 야구장에서 수비와 타격 훈련을 반복하며 실전 감각을 끌어올리고 있다. 울진군 제공

청주고 야구부 선수들이 울진 야구장에서 수비와 타격 훈련을 반복하며 실전 감각을 끌어올리고 있다. 울진군 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 1월 17일부터 울진군 일원에서 축구, 배드민턴, 야구 종목 전지훈련이 동시에 진행되고 있으며 스포츠 도시 울진의 위상을 다시 한번 확인시키고 있다.

울진 백암축구장에서 진행 중인 축구 전지훈련에 참가한 선수들이 체력 강화와 조직력 다지기에 집중하며 구슬땀을 흘리고 있다.

울진 백암축구장에서 진행 중인 축구 전지훈련에 참가한 선수들이 체력 강화와 조직력 다지기에 집중하며 구슬땀을 흘리고 있다.

원본보기 아이콘

축구 전지훈련에 참가한 선수들은 체력 강화와 전술 훈련에 집중하며 시즌 준비에 박차를 가하고 있다.

울진 실내체육관에서는 김천시청과 대구대학교 배드민턴 선수단이 강도 높은 훈련을 소화하며 시즌을 대비하고 있다.

울진 실내체육관에서는 김천시청과 대구대학교 배드민턴 선수단이 강도 높은 훈련을 소화하며 시즌을 대비하고 있다.

원본보기 아이콘

군은 다양한 종목을 수용할 수 있는 우수한 체육시설과 안정적인 훈련 환경을 바탕으로 매년 전지훈련팀을 유치하고 있다. 전지훈련 시즌 동안 지역 숙박·요식업 등에도 활력을 불어넣으며 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과를 내고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

트럼프 "유럽, '그린란드 관세'에도 대미투자 할 것"…다보스서 외교적 해법 시사

새로운 이슈 보기