본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

수처리 제어장치·등산로 데크… 부산조달청, 지역 5개 기업 '우수조달물품' 선정

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.21 12:20

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"지역 강소기업 기술력 평가"

공공조달시장 진입 문턱 낮춰

부산지방조달청(청장 신봉재)이 2025년 제4회 우수조달물품 지정 심사에서 부산지역 5개사 제품을 최종 선정했다.


이번에 지정된 우수조달물품은 ▲동영테크원의 '수처리를 위한 로직감시 블랙박스 내장형 분산제어 계장 계측 제어장치', ▲비엠티의 '내-아크 성능이 향상된 고압금속폐쇄배전반', ▲한국산전의 '지지애자형 저전력 수동전압 변성기(LPVT)가 적용된 수배전반' ▲엘앤비기술의 '장애 발생시 자동절체 기능이 내장된 LED전광판' ▲수림디앤씨의 '등산로토사유실방지 강화 목재데크' 등 총 5개사 제품이 기술력과 품질 우수성에서 높은 평가를 받았다.

우수조달물품 지정제도는 중소기업이나 초기 중견기업이 생산한 제품 중 기술 및 품질이 우수한 제품을 엄정한 평가를 통해 지정하는 제도이다. 지정된 제품은 법령에 따라 수의계약 및 우선구매제도 등 판로 확대에 정책적 지원을 받게 된다.


신봉재 부산조달청장은 "어려운 경제여건 속에서도 끊임없이 기술개발에 매진한 지역 기업들이 값진 성과를 냈다"며, "현장과 소통하는 적극행정을 통해 기업 성장을 가로막는 규제를 개선하고 기업들이 공공조달을 발판삼아 더 성장할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 힘줬다.

부산지방조달청.

부산지방조달청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

새로운 이슈 보기