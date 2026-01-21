경주시, 중소기업 경쟁력 강화에 31억 지원

해외시장 진출·기술 고도화·경영 안정 지원 본격화

기숙사 환경개선·화재보험료 지원 신규 추진

경주시는 지역 중소기업의 근로환경을 개선하고 재난 대응 역량 강화를 통해 안정적인 경영 기반을 마련하고, 강소기업 육성을 본격화하기 위해 지난해보다 5억원 늘어난 총 31억원을 투입해 12개 분야의 중소기업 지원사업을 추진한다.

올해는 신규사업으로 총 5억원을 편성해 중소기업 기숙사 환경개선 사업에 3억원, 중소기업 화재보험료 지원에 2억원을 지원한다.

외국인 근로자가 거주하는 노후 기숙사 시설을 정비해 정주 여건을 개선하고, 화재 등 예기치 못한 재난 발생 시 기업의 경영 회복을 지원하기 위한 취지다.

중소기업의 해외시장 진출 확대를 위해서는 총 4억3000만원을 투입한다.

시제품 제작과 디자인 개발, KOTRA 해외무역관을 활용한 글로벌 유통망 입점 지원, 해외 유망 전시회 참가 등을 통해 지역 기업의 수출 경쟁력 강화를 도모한다.

이와 함께 지역 대학과 창업기업을 연계한 창업보육센터 입주기업 활성화 사업과 '대학과 도시(Univer+City) 상생발전 포럼' 개최, 벤처기업 집적시설 입주기업 활성화 사업에도 1억800만원을 지원한다.

기업 경영 안정과 기술 경쟁력 강화를 위한 지원도 이어진다.

매출채권 미회수에 대비한 매출채권 보험료 지원과 기술·제품 고도화 지원, 해피모니터기업 및 투자유치 기업의 애로 해소 등에 총 7억원을 투입한다.

특히 경북 저력펀드 출자 기업을 대상으로 전시회 참가와 지식재산권 출원·등록 등 8개 분야에 1억원을 지원하고, 중소기업 쇼핑몰 앱 개설 등 3개 분야에 6000만원을 추가 투입해 총 1억6000만원 규모의 기업 마케팅 생태계 조성에도 나선다.

이 밖에도 ▲중소기업 기숙사 임차비 지원 5억4000만원 ▲강소기업 육성 기반 구축 3억원 ▲골든기업 육성지원 1억3000만원 ▲중소기업 국내 물류비 지원 1억9000만원 등 다양한 지원사업을 통해 지역 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

주낙영 경주시장은 "어려운 대외 여건 속에서도 중소기업이 경쟁력을 갖추고 지속적으로 성장할 수 있도록 현장에 도움이 되는 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



