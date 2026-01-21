쌍용건설, '쌍용 더 플래티넘 온수역' 2월 분양 예정[부동산AtoZ]

759가구 중 230가구 일반분양

1·7호선 온수역 도보 이용 가능

쌍용건설은 다음달 경기도 부천시 괴안동 일원에서 '쌍용 더 플래티넘 온수역'을 분양할 예정이라고 21일 밝혔다.

쌍용 더 플래티넘 온수역 투시도. 쌍용건설 제공

쌍용 더 플래티넘 온수역은 부천시 소사구 괴안3D구역(괴안동 201번지 일원) 재개발을 통해 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759가구 규모로 조성된다. 전용면적 59·84㎡ 230가구를 일반분양 물량으로 공급한다.

단지는 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지다. 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구로 환승 없이 빠르게 이동할 수 있어 직주근접성이 뛰어나다.

인접한 경인로와 부일로를 통해 부천 도심은 물론 서울 도심권으로의 진출입이 수월하다. 남부순환로와 수도권제1순환고속도로 등을 이용해 수도권 전역으로의 이동도 편리하다.

여기에 GTX-B 노선(예정)과 GTX-D 노선(계획), 서해선이 지나는 부천종합운동장역과 두 정거장 거리에 위치해 광역 교통망 확충에 따른 수혜도 기대된다. 현재 추진 중인 수도권 서남부 광역철도(가칭·계획)가 온수역에 개통될 경우 목동역과 직결돼 서울 도심 접근성은 한층 더 개선될 전망이다.

인근에서 대규모 개발 사업도 추진중이다. 철도로 단절된 남북 지역을 연결하는 '온수역 역세권 활성화 사업', 럭비구장 부지 약 6만6700㎡를 주거·상업·업무·문화 기능이 결합된 복합 랜드마크로 조성하는 '럭비구장 특별계획구역' 개발 등이 있다.

쌍용 더 플래티넘 온수역에서는 인근 동곡초로 도보 통학이 가능하고, 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교가 가까이 위치해 교육여건이 좋다. 여기에 부천과학고 개교도 확정돼 교육 프리미엄은 더욱 확대될 전망이다.

생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 홈플러스, CGV, 역곡상상시장, 역곡남부시장 등이 인접해 있고, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 대형 의료기관도 가깝다. 또 어린이공원과 항동근린공원, 푸른수목원, 항동저수지 등 풍부한 녹지 공간과 인접해 주거 환경이 쾌적하다.

글로벌 건설 명가 쌍용건설의 차별화된 설계가 적용돼 주거쾌적성을 높일 예정이다. 시야 간섭이 없는 유리난간과 KCC 하이엔드 창호 등 고급 마감재를 적용하고, 전 가구를 남향 위주로 배치해 채광을 극대화했다. 또 내부 설계는 드레스룸과 다용도실을 갖춘 혁신 평면으로 공간 활용도를 높였다. 이 밖에 피트니스 클럽, GX룸, 어린이집, 작은 도서관, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설도 조성된다.

분양 관계자는 "쌍용 더 플래티넘 온수역은 서울 생활권을 공유하면서도 비규제 지역의 장점을 동시에 누릴 수 있는 단지"라며 "쌍용건설의 축적된 고급 건축 시공 노하우를 바탕으로 온수역 일대를 대표하는 명품 주거 공간을 선보일 것"이라고 말했다.





한진주 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>