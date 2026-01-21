데이터의 주소, 울산 바다로 옮겨간다… 수중 데이터센터 구축모델 개발 추가 업무협약 체결

울산시-SK텔레콤-한국해양과학기술원, MOU 체결



울산 앞바다 '수중 데이터센터'… 미래 친환경 선도

울산시는 21일 오후 3시 울산시청에서 '수중 데이터센터 구축모형(모델) 개발'을 위한 추가 업무협약(MOU)을 체결한다.

이번 협약은 지난해 11월 13일 울산시와 한국해양과학기술원(KIOST), 관련 기업·기관 등 11곳이 참여해 맺은 '수중 데이터센터 구축모델 개발' 업무협약에 SK텔레콤이 기술적 역량을 강화하기 위해 추가로 참여함에 따라 마련됐다.

협약식에는 김두겸 울산시장과 김구영 SK텔레콤 부사장, 이희승 한국해양과학기술원장이 참석해 수중 데이터센터 구축모형 개발과 사업 추진을 위한 협력을 약속한다.

이번 협약을 통해 SK텔레콤은 수중 데이터센터의 인공지능(AI) 그래픽처리장치(GPU) 기반(인프라) 구축과 서버 운영을 담당한다. 수중 데이터센터는 해수를 활용한 자연 냉각 방식으로 육상 데이터센터와 비교해 총소비 전력을 30% 이상 절감할 수 있는 친환경 기술로 주목받고 있다.

한국해양과학기술원은 해양 환경 적응 시험과 구축모형 개발을 주도하고, 참여 기업들은 기술 검증과 상용화 전략 구체화에 나선다.

울산시는 실증 부지를 제공하고, 사업이 원활히 추진될 수 있도록 행정적 지원을 맡는다.

김두겸 시장은 "이번 업무협약은 탄소제로 수중 데이터센터 구축모형 개발 프로젝트의 기술적 완성도를 높이는 데 중요한 계기가 될 것"이라며 "프로젝트의 성공적인 추진을 위해 참여 기관·기업들과 지속적으로 협력하겠다"라며 "울산이 기술을 넘어 산업과 환경이 조화를 이루는 지속 가능한 인공지능(AI) 수도로 자리매김하도록 하겠다"라고 말했다.

울산시는 오는 2030년까지 수중 데이터센터 구축모형 개발을 완료하고, 2031년부터는 상용화를 위한 수중 데이터센터 단지 조성에 나설 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



