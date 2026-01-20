자유를 전공하다… 국립부경대 자유전공학부, 26학번 첫 OT 열어

20일 대학극장 등… 자유전공학부 신입생 등 600여명 참가



학사제도 안내·친밀감 프로그램·수강지도 등 대학생활 준비

"전공이 뭐예요?" "자유요!", 국립부경대 26학번의 발칙한 첫걸음이 시작됐다.

국립부경대학교(총장 배상훈)는 20일 대학극장, 부경컨벤션홀 등에서 2026학년도 자유전공학부 오리엔테이션을 개최했다.

자유전공학부는 신입생이 무전공으로 입학한 뒤, 2학년부터 본인의 진로 희망에 따라 자유롭게 전공을 선택할 수 있는 학부다. 지난 2025학년도에 처음 신설된 이 학부는 올해 두 번째 신입생으로 900여명을 선발했다.

자유전공학부 지원 전담기구인 학부대학 자유전공길라잡이센터 주관으로 열린 이 날 행사는 신입생들과 멘토단 등 600여명이 참가한 가운데 학부 소개를 비롯해, 학사제도와 대학생활 안내, 지도교원 소개, 지원 프로그램 안내, 캠퍼스 투어, 친밀감 형성 프로그램, 수강신청 지도 등으로 진행됐다.

특히 지난해 자유전공학부 출신 선배들이 멘토단으로 참여해 전공탐색과 대학생활 노하우를 신입생들에게 직접 안내했다. 이어 자유전공학부 출신 선배들이 지난 1년간의 전공탐색 여정 발표회를 통해 특강을 진행하며 신입생들과 생생한 경험을 공유했다.

최호석 학부대학장은 "이번 행사가 자유전공학부생들의 즐거운 대학생활의 첫 시작이 되길 바라며, 학생들이 전공을 자유롭게 탐색해 미래를 설계할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



