본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산 직업계고, 기술로 증명했다… NCS 과정평가형 자격 ‘전국 최고’

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.20 10:42

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

산업기사·기능사 합격자 1349명… AI 시대 대비 실무형 기술인재 양성 성과

교실에서 배운 기술이 자격증으로 이어졌다.


부산시교육청이 타 시·도 교육청과 비교해 압도적인 규모의 NCS(국가직무능력표준) 과정평가형 자격과정을 운영하며 미래 기술인재 양성 분야에서 두드러진 성과를 내고 있다.

20일 부산교육청에 따르면 지난해 12월까지 실시된 직업계고 과정평가형 국가기술자격 시험에서 산업기사 692명, 기능사 653명, 서비스 분야 4명 등 총 1349명의 합격자를 배출했다. 이는 전년도보다 551명이 증가한 수치로, 전국 최고 수준의 실적이다.


NCS 과정평가형 자격은 산업 현장에서 요구하는 직무 능력을 교육과정에 반영해 일정 기준을 충족하면 국가기술자격을 취득할 수 있도록 한 제도다. 부산 직업계고의 참여 학교 수와 합격자 수는 해마다 기록을 경신하며 전국 직업교육 모델을 선도하고 있다는 평가를 받고 있다.


올해 부산 직업계고 38교 가운데 29개교가 과정평가형 자격과정을 운영한다. 학교 유형별로는 마이스터고 3교, 특성화고 25교, 고등기술고 1교로, 지난해보다 참여 학교가 1곳 늘었다.

운영 규모 역시 전국 최고 수준이다. 부산은 산업기사 86과정, 기능사 56과정, 콘텐츠제작전문가 2과정, 전산회계운영 2급 1과정 등 총 2,947명의 학생이 참여하고 있으며, 이는 전국 2순위 지역의 두 배가 넘는 규모다.


부산교육청은 직업계고 학점제 교육과정과 연계해 컴퓨터응용가공산업기사, 정보처리산업기사, 제과산업기사, 한식조리산업기사, 전자기능사 등 지역 산업 수요에 맞춘 실무 중심 교육과정을 적극 도입·운영하고 있다.


김석준 부산교육감은 "NCS 과정평가형 자격을 기반으로 한 직업계고 학점제 운영이 학생들의 취업 경쟁력을 획기적으로 끌어올렸다"며 "단순 반복 기술은 AI가 대체할 수 있지만, 현장의 문제를 창의적으로 해결하는 숙련 기술 인재의 가치는 더욱 커질 것"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 지역 산업 맞춤형 교육을 통해 AI 시대에 대체 불가능한 미래 기술인재 양성을 적극 지원하겠다"고 강조했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"불확실성에도 美증시 간다…S&P 8500 전망"

새로운 이슈 보기