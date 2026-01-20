코스피, 외국인·기관 순매도에 장중 하락세

20일 코스피 지수가 4900선에서 등락을 거듭하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수와 코스닥 지수, 환율이 표시되고 있다. 2026.01.20 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 외국인과 기관의 순매도세에 밀려 장중 하락세다.

20일 오전 10시1분 기준 코스피는 전일 대비 1.07% 하락한 4852.35에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 4959억원, 3916억원 순매도하고 있고 개인은 8515억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 6699억원, 1694억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 8000억원을 순매도하고 있다.

업종별로는 등락이 엇갈리고 있다. 전기가스 업종이 5.44% 급등세고 통신 3.06%, 보험 2.38%, 섬유의류 1.58%, 오락문화 1.39%, 일반서비스 1.19%, 음식료담배 1.17%, 화학 1.05% 등이 상승세다. 반면 전기전자 업종은 2.33% 약세고 운송장비 －1.69%, 제조 －1.65%, 기계장비 －1.45%, 증권 －1.19%, 의료정밀 －1.16% 등이 내림세다.

시가총액 상위권 종목은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자가 2.95% 약세고 SK하이닉스 －2.75%, 현대차 －2.29%, HD현대중공업 －1.77%, 기아 －3.13%, 두산에너빌리티 －2.2%, SK스퀘어 －1.15% 등이 내림세다. 반면 LG에너지솔루션은 1% 강세고 삼성바이오로직스 0.31%, 한화에어로스페이스 0.98% 등도 오름세다.

이날 코스닥지수는 상승세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.7% 오른 975.23에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 개인이 각각 441억원, 728억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 1057억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 강세다. 알테오젠이 1.41% 오름세고 에코프로비엠 3.5%, 에코프로 4.21%, 에이비엘바이오 2.69%, HLB 1.94%, 삼천당제약 1.27%, 코오롱티슈진 0.93%, 리가켐바이오 0.66% 등이 강세다. 반면 레인보우로보틱스는 4.26% 약세고 펩트론 －0.21%, 리노공업 －1.21% 등은 내림세다.

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 2원 오른 1475.4원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



