新주거타운 오산, ‘북오산자이 리버블시티’ 금일 특별공급

우수한 교육환경과 주거 인프라에 3040세대 발길 집중되는 오산…인구 17% 증가

어린이집과 초등학교 품은 뛰어난 교육환경과 다채로운 커뮤니티 갖춘 단지

최근 3040세대가 부동산 시장의 주역으로 떠오르면서 우수한 교육환경과 편리한 주거 인프라, 직주근접성을 갖춘 수도권 신축 아파트 밀집 지역의 강세가 이어지고 있는 것으로 나타났다.

한국부동산원 부동산통계정보에 따르면 지난해 1월부터 9월까지 수도권 아파트 매매거래 20만 5,433건 중 약 58%에 해당하는 11만 8,227가구를 3040세대가 매입한 것으로 나타났다. 과거 수도권 부동산 시장의 주체였던 5060세대에서 3040세대가 수도권 부동산 시장의 핵심 구매층으로 자리매김한 것이다.

특히 3040세대는 학령기 자녀를 둔 가정이 많고 경제활동을 가장 활발하게 하는 시기로 안전한 통학 환경과 교육 인프라를 우선적으로 고려하며, 편리한 교통망과 우수한 직주근접성을 갖춘 주거 지역을 향한 선호도가 높다. 이에 대규모 개발 사업을 통해 새롭게 조성되는 새 아파트 밀집 지역의 인기도 높아지고 있다.

대표적인 도시가 바로 경기도 오산시다. 현재 오산시 내에는 내삼미지구, 외삼미지구, 세교지구 등 대규모 도시 개발 사업이 진행 중으로 새 아파트들이 밀집한 경기 남부권의 신흥 주거타운으로 부상하고 있다. 더불어 경부고속도로, 수도권제2순환고속도로, 수도권 지하철 1호선 등을 통해 서울과 수원, 평택, 성남 등 수도권 주요 도시로의 우수한 교통환경을 갖췄으며, 삼성전자 화성·평택 사업장, 동탄테크노밸리 등 주요 산업단지들이 가깝게 위치해 일자리도 풍부하다.

통계청에 따르면 오산시에는 1만 2,126명이 순전입하며, 전국 228개 기초자치단체 중 순유입 인구수 최상위권을 기록한 것으로 나타났다. 순전입 인구 상위 연령대는 30~34세, 35~39세, 40~45세 순으로 3040세대의 이동이 주를 이뤘다. 이에 인구 수도 2015년 20만 7,000명에서 2024년 24만 2,000명으로 10년간 약 17%가 증가, 주택 구매 수요도 함께 늘어나며 신축 아파트를 중심으로 매매가격 상승세가 이어지고 있다.

일례로 오산시 수청동에 위치한 '더샵오산센트럴' 전용 77㎡는 지난 9월 6억 2,000만원에 거래되며 신고가를 기록했는데, 이는 지난 2월 5억 5,900만원에 거래된 것과 비교해 약 10% 상승한 가격이다. 오산시 외삼미동에 위치한 '서동탄역더샵파크시티' 전용 84㎡ 또한 지난 7월 6억 2,500만원에 거래되었는데, 이는 지난해 초 매매가 5억 7,000만원 대비 5,500만원 오른 것이다.

업계 관계자는 "학령기 자녀를 둔 3040세대가 수도권 아파트 거래의 절반 이상을 차지하며 핵심 거래층으로 자리 잡은 가운데, 합리적인 가격에 새로이 조성된 쾌적한 도시 인프라와 우수한 교육 환경, 직주근접성을 함께 누릴 수 있는 오산 지역을 향한 수요자들의 발걸음이 집중되고 있다."며, "특히 지상으로 차가 다니지 않는 단지 내 공원, 다채로운 커뮤니티가 조성돼 자녀를 키우기 좋은 거주 환경을 갖춘 젊은 층의 선호도가 높은 신축 아파트 위주로 상승세가 이어지고 있다"고 말했다.

이러한 가운데, 금일 GS건설이 경기도 오산시 내삼미2구역 지구단위계획구역 A1블럭(내삼미동 일원)에 공동주택개발사업을 통해 선보이는 '북오산자이 리버블시티'의 특별공급 청약 접수에 나서 주목된다. 단지는 1월 20일(화) 특별공급을 시작으로 21(수) 1순위, 22일(목) 2순위 청약을 순차적으로 진행한다.

북오산자이 리버블시티는 지하 2층~지상 29 층, 10개 동, 전용면적 59~127㎡ 총 1,275 가구의 대규모 단지로 조성되며, 추후 GS건설이 공급 계획에 있는 공동주택 1,517가구와 함께 총 2,792가구의 미니신도시급 자이 브랜드 타운으로 탄생할 전망이다.

단지는 바로 앞으로 초등학교의 신설이 계획된 초품아 단지로 자녀들의 안전한 등하교가 가능하고, 단지 내에는 어린이집도 조성된다. 더불어, 내삼미2구역 내 대형 공원이 조성될 예정이며, 단지 우측으로는 산책로가 조성된 필봉산이 가까이 있어 자녀와 함께 여가를 즐기기도 좋다.

편리한 생활 환경도 강점이다. 단지는 차량 이동시 동탄신도시 진입까지 약 5분 정도 거리로 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등 편의시설과 다양한 학원들이 밀집되어 있는 동탄학원가를 손쉽게 이용할 수 있다. 이마트 오산점, 롯데마트 오산점, CGV 오산중앙점을 비롯한 오산시 내 인프라도 가깝게 방문 가능하다.

특히 단지가 조성되는 내삼미2구역은 오산과 수도권 주요 지역을 연결하는 북오산IC와 가장 가까운 뛰어난 입지 환경으로 오산 지역 내 가장 높은 주거 선호도를 자랑한다. 단지는 수도권제2순환고속도로 북오산IC를 통해 서울, 수원, 용인 등 수도권 주요 지역으로 신속하게 이동할 수 있으며, 경부고속도로 진입도 쉽다.

대중교통망도 강점이다. 수도권 지하철 1호선 오산대역도 가깝게 이용 가능하다. 여기에 수인분당선 오산대역 연장(계획), 동탄도시철도(트램, 계획) 등 다수의 철도 노선도 신설 예정이며, 수도권광역급행철도 GTX-C 노선 오산 연장 계획도 추진 중에 있다.

국내 대표 주거 브랜드 자이가 선보여 차별화된 상품성도 강점이다. 단지는 남동·남서향 판상형 위주의 설계로 채광과 통풍이 뛰어나며, 넓은 동간 거리를 확보해 주민들의 사생활 보호와 일조량, 조망권을 극대화했다. 가구 당 1.5대의 넉넉한 주차공간도 갖췄다. 주택형별로 드레스룸, 팬트리, 알파룸, 베타룸 등 수납공간도 제공해 공간효율성도 높였다.

자이만의 특화 커뮤니티인 '클럽 자이안'도 눈길을 끈다. 클럽 자이안에는 GDR이 적용된 골프연습장과 피트니스 센터, 필라테스, GX룸 등 다양한 운동시설과 사우나, 작은 도서관, 독서실, 게스트하우스 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 편의시설이 들어선다. 입주민의 풍성한 여가생활을 위한 교보문고 북큐레이션 서비스가 도입되며, 유명 브랜드 감성을 담은 카페테리아도 마련된다. 이외에도 라운지를 갖춘 티하우스와 특화조경을 갖춘 대규모 단지 내 공원도 조성된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>