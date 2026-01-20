"고급진데 실용적"…스타벅스 설 선물세트 20일부터 사전예약

2월2일까지 14일간 진행

가격 무관하게 무료배송

5만원 내외의 가격 구성

스타벅스 코리아는 설 명절을 맞아 '설 기프트 상품'을 선보이고, 앱 온라인 스토어에서 사전 예약을 시작한다고 20일 밝혔다. 올해는 지난해 대비 사전예약 기간을 2배 늘려 20일 오전 10시부터 내달 2일 오전 10시까지 14일간 사전예약을 진행한다.

설 기프트 상품은 명절 선물 준비에 대한 고객들의 의견을 반영해 5만 원 내외의 상품들로 구성했다.

스타벅스 설 선물세트 AD 원본보기 아이콘

우선 온 가족이 명절 분위기를 내며 즐기기 좋은 설 기프트 푸드 5종을 선보인다. 아몬드, 감태, 흑임자와 같은 전통적이고 고소한 맛으로 구성된 '아몬드 정과 세트'는 연령대 상관없이 가족들과 함께 즐기기 좋다. 더불어 고객들의 폭발적인 반응으로 재출시된 쫀득한 찰떡에 헤이즐넛 크림을 더한 '피넛초코찰떡파이', 스타벅스가 엄선한 다양한 종류의 쿠키로 구성된 '어쏘티드 쿠키 틴 세트' 등 설 쿠키 세트 3종은 온라인 스토어와 매장에서 각각 출시되며 설 전용 쇼핑백을 함께 제공한다.

이와 함께 파래김 맛과 땅콩 맛 두 가지로 출시되는 '우리쌀 전병'은 전통 간식을 선호하는 고객들에게 명절 선물로 추천하며, 20일부터 오프라인 매장에서만 판매된다. 특히 매장에서는 설 기프트 푸드 구매 시 명절 분위기가 물씬 느껴지는 노리개 모양의 행택 포장 서비스를 추가로 제공한다.

명절 때마다 선물용으로 가장 인기가 높은 커피 상품과 실생활에서 활용하기에 적합한 굿즈도 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.

스타벅스 설 선물세트 원본보기 아이콘

커피 기프트로는 스타벅스의 프리미엄 스틱 커피인 비아(VIA)를 다양하게 경험할 수 있는 '비아 어소트먼트 세트'가 있다. 매장에서 맛보던 원두를 선물하기 좋은 틴케이스에 담아 지난 명절 사전 예약 시 조기 품절될 정도로 큰 인기를 끌었으며, 이번 설을 맞이해 온라인 스토어 한정으로 재출시 된다. '오리가미 & 머그 2P 세트'는 스타벅스의 역사를 느낄 수 있는 원두 파이크 플레이스 드립백과 사이렌 로고가 음각된 도자기제 머그를 함께 구성해 실용적인 설 선물로 제격이다.

신규 출시되는 굿즈인 '버라이어티 타월 3P 세트'는 스타벅스 시그니처 컬러와 로고를 적용해 연령대 상관없이 무난하게 선물하기 좋다. 그 외에도 여러 타월 상품들을 새해 맞이 타올 교체 이벤트로 소개하며 세트 구매 시 쿠폰 적용가 최대 33% 할인으로 만나볼 수 있다.

또한 선물하기 좋은 패키지로 변경하여 재출시된 따뜻한 컬러감의 '스태카 컬러 머그볼 3P', 황금연휴에 필수품인 대용량 '단테 텀블러 4종'과 같은 심플하면서도 감각적인 상품도 만나볼 수 있다. 특히 단테 텀블러 구매 시에는 캐리어에 텀블러와 소지품을 함께 수납할 수 있는 텀블러 트래블백도 증정한다.

스타벅스 설 선물세트 원본보기 아이콘

할인에 별 적립까지… 사전예약 고객을 위한 혜택

설 기프트 상품을 사전 예약하는 고객에게는 구매 가격 조건 없는 전 상품 무료배송 혜택과 발송일 지정 서비스를 제공한다. 발송일 지정 서비스는 1월27일부터 2월11일 중 토요일을 제외한 총 14일의 날짜 중 택배 발송일을 지정해 예약 주문이 가능한 서비스로, 원하는 날짜에 선물을 보낼 수 있어 편리하다.

또한 스타벅스 리워드 회원을 대상으로 등급별 세뱃돈 쿠폰이 선착순 지급된다. 골드 회원은 5만원 이상 구매 시 1만원, 그린·웰컴 회원은 3만원 이상 구매 시 적용 가능한 5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 금액대별 장바구니 할인 혜택을 통해 최대 20% 중복 할인이 가능한 할인 쿠폰도 추가 제공하며, 설 쿠키 세트, 커피, 핸들 글라스 세트 등 추천 기프트 상품 구매 시 별 3개가 추가 적립된다.

설 사전예약 상품을 3만원 이상 구매한 고객에게는 액운을 막아주고 행운을 기원하는 의미의 '베어리스타 액막이 마그넷' 4종 중 1종도 랜덤 증정해 설 선물의 재미를 더할 예정이다. 카카오톡 선물하기, 혹은 온라인 스토어 일반 주문 시에는 각인 텀블러 행택 포장 서비스도 만나볼 수 있다.

스타벅스는 온라인 스토어에서 이번 설 기프트 커피와 굿즈를 구매하는 고객에게 설 전용 다회용백을 별도로 제공해 설 선물의 의미를 강조했다. 또한 설이 성큼 다가온 2월 2일부터는 온라인 스토어에서 본 기획전을 진행하며 지속해서 설 기프트 상품을 소개할 계획이다.





임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>