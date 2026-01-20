본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

블랙핑크, 日 도쿄돔 공연 매진…16만5000명 동원

이이슬기자

입력2026.01.20 09:35

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
블랙핑크 일본 콘서트. YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크 일본 콘서트. YG엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 블랙핑크가 세 번째 월드투어의 일본 도쿄돔 공연을 전석 매진시키며 사흘간 관객 총 16만5000명을 동원했다고 YG엔터테인먼트가 20일 밝혔다.


블랙핑크는 1월16~18일 일본 도쿄돔에서 '블랙핑크 월드 투어 데드라인 인 도쿄'를 개최했다. 2019년과 2023년에 이어 세 번째 도쿄돔 콘서트다.

이번 공연에서 블랙핑크는 '킬 디스 러브(Kill This Love)', '핑크 베놈(Pink Venom)' 등 히트곡으로 무대를 열었다. 데뷔곡 '휘파람'과 '붐바야'부터 이번 투어 중 발표한 '뛰어(JUMP)'까지 인기곡을 선보였다.


멤버들은 "3일 동안 큰 에너지를 받았다"며 "팬들에게 사랑과 감사의 마음을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.


공연 기간에 맞춰 릴레이 팝업스토어를 운영하고 협업 상품(MD)을 내놓았다. 공연 첫날에는 도쿄타워를 비롯해 고베 포트타워, 나고야 미라이 타워, 삿포로 TV 타워 등 일본 4대 타워에서 라이트업 캠페인을 동시에 진행했다.

도쿄돔 공연을 마친 블랙핑크는 오는 24~26일 홍콩 카이탁 스타디움에서 투어를 이어간다. 이를 통해 총 16개 도시에서 33회에 걸쳐 진행한 월드투어의 마지막을 장식한다.


한편 블랙핑크는 다음 달 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'을 발매한다. 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)' 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 앨범이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"K 붙으면 힙하잖아" 한국 유행 따라하는 美…치맥 먹고 화장품 싹쓸이까지[K웨이브3.0]④ "K 붙으면 힙하잖아" 한국 유행 따라하는 美…치맥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"다리 하나 놨다가 퇴출"경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

호주서 시작된 규제우리나라는 '감감무소식'

김정은, 공장 시찰서 부총리 해임 "제 발로 나가라"

새로운 이슈 보기