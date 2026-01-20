GS건설, 계약 고객 통합 서비스 'My 자이' 오픈…계약에서 잔금 완납까지 관리

GS건설은 분양부터 계약, 입주까지 내 집을 구매하는 전 과정을 온라인으로 관리하는 계약 고객 통합 서비스 플랫폼 'My 자이' 서비스를 시작한다고 20일 밝혔다.

My 자이는 아파트 계약 고객을 위한 온라인 전용 서비스다. 계약부터 잔금 완납까지 관리하는 통합 플랫폼이다. 계약 변경과 정정, 중도금 및 잔금 납부는 물론, 환불 신청과 소유권 이전 등기 관련 서류 접수까지 온라인으로 직접 처리할 수 있다. 전화나 현장 창구에 의존하던 방식에서 벗어나 고객 스스로 계약 전 과정을 관리할 수 있다.

또 복잡한 분양 대금 정산 구조를 고객의 관점에서 재구성해, 직관적으로 확인할 수 있도록 설계했다. GS건설은 고객이 입주 전 재무 계획을 보다 체계적으로 준비하고 관련 문의와 혼선 또한 크게 줄어들 것으로 기대하고 있다.

입주 현장의 풍경도 바뀔 것으로 예상하고 있다. 그동안 신축 아파트 입주 시 잔금 완납 서류와 각종 정산 절차를 마치기 위해 이른 시간부터 줄을 서는 이른바 '입주 오픈런'이 반복돼 왔다. My 자이를 이용하는 입주민들은 관련 서류를 미리 제출한 뒤 입주 당일에는 최소한의 확인 절차만 거쳐, 고객들의 시간도 절약하고 입주 당일 현장 혼잡도도 많이 낮아질 것으로 보인다.

기존에는 고객들이 생활 관리 통합 서비스 애플리케이션 '자이홈'을 통해서 입주자 사전 방문 행사 예약, AS서비스, 커뮤니티 시설 예약 등 입주를 한 뒤부터 서비스를 이용할 수 있었다. 이번에 자이 홈페이지를 통해 웹 형태로 이용 가능한 My 자이가 서비스를 시작하면서 고객들이 입주 후부터 받을 수 있었던 서비스 범위가 분양, 계약 과정으로 확장됐다.

현재 'My 자이'는 시범 운영 기간을 거쳐 범어자이 입주 현장에 처음 도입했으며, 향후 단계적으로 도입할 계획이다.

GS건설 관계자는 "My 자이는 자이의 '고객 중심 주거 브랜드' 전략의 연장선으로, 고객의 실제 불편을 청취해 개선한 서비스"라며 "앞으로도 고객 경험을 지속 개선해 자이만의 차별화된 가치를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





