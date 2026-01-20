트램시대 앞둔 울산 태화강역, ‘도시교통 핵심 거점’ 재탄생

20일, ‘울산태화강역 2단계 교통체계 개선사업’ 준공식 개최



내부도로 정비·버스승강장·육교 신설, 철도교통 접근성 향상

울산 교통의 마침표였던 태화강역이 트램시대를 맞아 울산 '도시교통 핵심 거점'으로 재편된다.

울산시는 1월 20일 오후 3시 태화강역에서 '태화강역 2단계 교통체계 개선사업' 준공식을 개최한다.

이날 준공식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 지역 국회의원과 시·구의원, 주민 등 100여명이 참석할 예정이다.

이 사업은 향후 도시철도 트램 1호선의 종착역이 될 태화강역을 울산 도시교통의 핵심 거점으로 육성하기 위한 선제적 교통 인프라 구축 사업으로 지난 2023년부터 추진됐다.

울산시는 총사업비 55억원(전액 시비)을 투입해 기존 산업로에서 양방향으로 진입하던 내부 도로를 길이 220m, 폭 30m 규모의 일방통행 체계로 정비하고 도로 운영 효율성과 교통 수용 능력을 높였다.

아울러 버스 승강장(플랫폼)과 육교를 신설해 대중교통 이용객의 철도 접근성을 개선하고 환승 편의를 크게 향상시켰다.

공사는 지난 2024년 12월 착공했으며 시민들의 협조와 철저한 공정 관리 속에서 역사 운영이 중단 없이 진행돼, 약 1년 만인 이날 준공식을 갖게 됐다.

울산시는 이번 사업을 통해 향후 도입될 트램을 비롯해 버스·택시·승용차 등 다양한 교통수단 간 환승 체계를 한층 강화하고, 보다 쾌적하고 편리한 교통 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김두겸 시장은 "태화강역 2단계 교통체계 개선사업으로 시민과 방문객 모두가 보다 편리하게 이동할 수 있는 기반이 마련됐다"라며 "앞으로도 시민 중심의 스마트 교통 인프라 구축에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>