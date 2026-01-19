'이수만 프로듀싱' A2O MAY, 중국 시상식 신인상

A2O MAY. A2O엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 에이 투 오 메이(A2O MAY)가 중국 시상식에서 신인상을 받으며 글로벌 4관왕에 올랐다고 A2O엔터테인먼트가 19일 밝혔다.

A2O MAY(첸위, 시지에, 취창, 미체, 캣)는 17일 중국 베이징에서 열린 '2025-2026 뮤직 비즈니스 인더스트리 어워즈(MBIA)'에서 '음악재경X웨이보 나윈 연간 신흥 음악인' 부문을 수상했다. MBIA는 중국 음악 산업 경제지인 '중국음악재경'이 주최하고 웨이보 음악이 공동 주관하는 현지 주요 산업 시상식이다.

이번 수상으로 A2O MAY는 해외 시상식 신인상 4관왕을 기록하게 됐다. 앞서 이들은 '웨이보 뮤직 어워즈 2025' 연도 신예 그룹상, '2025 아시안 홀 오브 페임' 뉴 아티스트 어워드, 웨이보 '경연의 밤' 연도 경연 나윈 신예 그룹상 등을 수상한 바 있다.

지난해 데뷔한 A2O MAY는 첫 EP '파파라치 어라이브'(PAPARAZZI ARRIVE)로 미국 라디오 차트 미디어베이스(Mediabase) '모스트 애디드' 주간 차트에서 저스틴 비버와 공동 1위에 올랐으며 미국 연말 행사인 '징글 볼' 프리쇼 무대를 장식했다. 최근에는 중국 상하이에서 첫 팬미팅을 마쳤다.

A2O MAY는 "이수만 프로듀서와 스태프, 팬들에게 감사드린다"며 "올해 첫 상을 받게 되어 영광이며 앞으로도 끊임없이 노력해 더 좋은 음악으로 보답하겠다"고 전했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



