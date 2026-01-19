[클릭 e종목]"삼성중공업, 올해 수주 개선 전망…투자의견·목표가↑"

KB증권은 19일 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 31,400 전일대비 1,650 등락률 +5.55% 거래량 4,224,132 전일가 29,750 2026.01.19 09:14 기준 관련기사 삼성중공업, 초대형 FLNG '코랄 노르트' 진수투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지종목은 좋은데 투자금이 아쉽네...4배 투자금을 연 4%대 금리로? 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 수주가 개선될 것으로 보고 투자의견을 기존 '중립'에서 '매수'로, 목표주가를 기존 2만5000원에서 3만5000원으로 각각 상향 조정했다.

정동익 KB증권 연구원은 "목표주가 상향 조정으로 인해 최근 주가 상승에도 불구하고 기준일 종가 대비 16.1%의 상승여력을 확보해 투자의견을 올렸다"면서 "2026년부터 본격화될 것으로 기대되는 높은 실적 성장을 보다 잘 반영할 수 있도록 밸류에이션 방식을 기존 주가순자산비율(PBR) 방식에서 주가수익비율(PER) 방식으로 변경했다"고 설명했다.

삼성중공업의 지난해 4분기 실적은 시장 전망치에 부합할 것으로 예상된다. 정 연구원은 "4분기 매출액은 전년 동기 대비 9.5% 증가한 2조9556억원, 영업이익은 66.7% 늘어난 2905억원을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(매출액 2조9203억원, 영업이익 3059억원)와 큰 차이가 없을 것"이라며 "원가가 안정된 가운데 특별한 일회성 비용이 확인되지 않고 있어 매출 증가와 믹스 개선에 따른 건조선가 상승이 전분기 대비 추가적인 수익성 개선을 가능하게 할 것"이라고 분석했다.

지난해 수주는 다소 부진했으나 올해는 개선될 것으로 기대된다. 지난해 신규 수주는 LNG선 11척, 탱커 20척, 컨테이너선 9척, 에탄운반선 2척 등 상선 71억달러와 해양플랜트 8억달러 등 총 79억달러를 기록했다. 이는 전년 대비 8.2% 증가한 수치다. 정 연구원은 "상선은 수주 목표를 초과 달성했으나 해양플랜트 수주가 당초 계획에 미치지 못하면서 연초에 수립했던 신규 수주 목표 98억달러 대비 81% 수준을 달성하는 데 그쳤다"면서 "올해는 큰 폭의 수주 증가가 기대돼 지난해 부진을 만회할 것"이라고 말했다.

지난해 수주 부진은 코랄 FLNG 추가 계약 18억달러와 델핀 FLNG 15~20억달러 규모의 계약이 올해로 이월된 영향이 크다. 정 연구원은 "이에 따라 올해는 지난해 이월된 프로젝트들과 당초 올해 예정됐던 웨스턴과 골라 프로젝트까지 쏟아져 나올 가능성이 높아졌다"면서 "4개 프로젝트가 모두 계약된다면 올해 해양 수주 금액은 최대 80억달러 이상이 될 수 있다"고 내다봤다.





