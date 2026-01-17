아이 낳고 키우기 좋은 도시 '나주'…출산 정책 성과

전남 시 단위 유일 3년 연속 출생아 증가

임신·출산·양육까지 전주기 맞춤 지원

전남 최대 규모 공공산후조리원 2월 재개원

전남 나주시가 임신부터 출산, 양육까지 전 생애를 아우르는 촘촘한 지원 정책을 바탕으로 3년 연속 출생아 수 증가라는 의미 있는 성과를 거두며 저출산 시대에 아이 낳고 키우기 좋은 도시로 자리매김하고 있다.

나주시는 2022년 680명이었던 출생아 수가 2023년 735명, 2024년 788명으로 증가한 데 이어 2025년에도 791명을 기록하며 3년 연속 상승세를 이어갔다고 17일 밝혔다.

전국적으로 출생아 수 감소가 지속되는 가운데 단기간 반등이 아닌 연속적인 증가는 나주시의 임신, 출산, 보육 정책이 현장에서 실질적인 효과를 거두고 있음을 보여주는 지표로 평가된다.

전라남도 22개 시군 가운데 3년 연속 출생아 수가 증가한 지역은 6곳에 불과하며 이 중 나주시는 도내 5개 시 단위 가운데 유일하게 3년 연속 출생아 수 증가 성과를 기록했다.

출생아 수 증가와 함께 임신부 수도 늘고 있으며 2025년 나주시 등록 임신부 수는 843명으로 지난해와 비교하면 63명이 증가해 향후 출생 증가 흐름에 대한 기대감을 높이고 있다.

합계출산율도 2023년 기준 나주시 합계출산율은 1.09명으로 전국 평균을 웃돌며 도내 5개 시 단위 중 1위를 기록했으며 2024년에도 1.16명으로 1위를 유지하면서 전국 평균 0.72명을 상회했다.

이는 출산과 돌봄 정책에 집중해 온 결실이 드러난 것으로 거주 기간이나 소득 기준 등 각종 조건을 완화하고 모든 가정이 체감할 수 있도록 설계한 출산 지원 정책의 효과가 수치로 나타난 결과로 풀이된다.

시는 소득 기준과 횟수 제한을 폐지한 난임부부 시술비 지원을 비롯해 결혼 여부와 자녀 유무와 관계없이 20세부터 49세까지 남녀를 대상으로 하는 임신 사전건강관리 사업을 추진하고 있다.

임신부의 가사 부담을 덜기 위한 임신부 가사돌봄 서비스도 호응을 얻고 있다.

임신 21주부터 출산 전까지 가정에 가사돌봄 관리사를 파견해 회당 4시간씩 총 4회 청소와 정리수납 등을 지원한다.

나주시는 2022년 11월부터 출산장려금 지급 조건이었던 6개월 의무 거주 요건을 폐지했으며 주소지 등록 후 하루만 거주해도 출산장려금을 지급하고 있다.

지원 금액도 확대해 2023년 7월부터 첫째아 300만 원, 둘째아 500만 원, 셋째아 이상 1,000만 원을 지원하며 신생아 가정의 경제적 부담을 실질적으로 덜어주고 있다.

이와 함께 2024년 1월 1일 이후 출생아부터는 전라남도 지원금 10만 원과 나주시 출생기본소득 10만 원을 더해 매월 20만 원을 18년간 지급하는 출생기본소득 정책을 시행 중이다.

출산 인프라도 강화에 나서 오는 2월 빛가람종합병원에 위치한 전남공공산후조리원 4호점이 기능보강공사를 마치고 재개원을 앞두고 있다.

전남 최대 규모로 운영될 나주 공공산후조리원은 산모실을 18실로 확대하고 힐링 프로그램실과 임산부 전용 승강기를 신설해 보다 안전하고 쾌적한 환경을 제공할 예정이다.

또 산모들에게 호응이 높았던 경혈마사지실, 요가실, 족욕실, 모유수유실 등을 새롭게 조성해 단순한 조리원을 넘어 산모 회복과 휴식을 지원하는 '작은 힐링 센터' 공간으로 기능을 강화한다.

나주시는 앞으로도 아이를 낳고 키우는 선택이 개인의 부담이 아닌 지역사회가 함께 책임지는 희망이 될 수 있도록 저출생 대응 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

윤병태 나주시장은 "아이를 낳고 키우는 일이 부담이 아니라 희망과 행복이 되는 도시로 나주가 한 걸음씩 나아가고 있다"며 "출생과 양육 전 과정에 행정이 함께하는 정책과 오는 2월 개원을 앞둔 공공산후조리원도 더 넓고 쾌적하게 만들어 건강한 육아 환경 조성에 보탬이 되길 기대한다"고 말했다.





