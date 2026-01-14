본문 바로가기
"광주신세계에서 입주·웨딩 혼수 한번에~"

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.14 13:05

시계아이콘00분 58초 소요
언론사 홈 구독
상품권·할인 쿠폰팩 증정 등 프로모션 진행

광주신세계 본관 지하 1층 가전가구 인기상품전 행사장에서 까사미아 직원이 입주를 앞둔 고객에게 상품을 소개하고 있다. 광주신세계 제공

광주신세계 본관 지하 1층 가전가구 인기상품전 행사장에서 까사미아 직원이 입주를 앞둔 고객에게 상품을 소개하고 있다. 광주신세계 제공

원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 본격적인 입주 시즌을 맞아 2026 상반기 입주·웨딩 혼수를 준비하는 고객들을 대상으로 다양한 프로모션을 준비했다.


광주지역 '서구 마륵공원 위파크(917세대)'와 '광산 센트럴파크(397세대) 등 1,000세대가 넘는 수요에 따라 본관 지하 1층에서 이달 18일까지 '가전·가구 입주 인기 상품전'도 진행해 고객들의 발길을 붙잡을 예정이다.

광주신세계는 올해 신규 입주 예정 고객을 대상으로 가전·가구 고민을 졸업시켜 줄 쿠폰팩을 증정한다.


쿠폰팩은 신세계 앱에서 30일간 다운받을 수 있으며 구매금액에 따라 가전 브랜드 최대 7.5%, 가구 브랜드 최대 10%의 신세계상품권을 증정한다.


세부적으로 가전 브랜드는 'LG전자', '삼성전자' 7.5%, '닥터사운드', '바디프랜드', '세라젬', '쿠쿠' 7%, '브레빌' 등에서 구매금액의 5% 상당의 상품권을 제공한다.

또 가구 브랜드는 '까사미아', '마테라소', '무브먼트랩', '봄소와', '브릭나인', '에싸', '에이스', '템퍼', '토레', '프리츠한센' 10%, 'USM', '시몬스'의 경우 구매금액의 5%를 상품권으로 지급한다.


이와 함께 가전.가구, 주방.홈패션, 패션.잡화, 푸드마켓 등에서 사용 가능한 할인권이 담긴 리워드 쿠폰 4종도 만나볼 수 있다.


쿠폰팩은 본관 지하 1층 본관-신관 연결통로 사은행사장에서 신분증과 아파트 계약서 지참 시 '신세계' 어플을 통해 다운받을 수 있다.


더불어 2026년 1월부터 12월까지 기간 중 결혼 예정 고객을 대상으로 웨딩클럽도 함께 진행한다.


새로운 잠자리에 적응할 수 있도록 숙면에 도움이 되는 침대 브랜드 특별 혜택도 마련했다.


입주·웨딩고객을 대상으로 침대 브랜드 '에이스'는 구매금액에 따라 10%의 상품권과 차렵이불세트, 캐리어 등 다양한 사은품을 증정한다.


'시몬스'는 구매 금액의 5%를 상품권으로 제공하고 매트리스와 프레임 세트 구매시 3% 할인과 신제품 프레임 구매 시 10% 할인혜택을 추가로 진행한다.


오리지널 하이엔드 가구를 선보이는 '프리츠한센'과 '무브먼트랩'도 구매금액의 10%를 상품권으로 받을 수 있다. '토레'는 소파 구매 시 알칸타라 전용 쿠션을 증정하고, '에싸'는 오아후 모델 구매 시 헤드레스트를 증정한다.


광주신세계 권혁원 식품생활팀장은 "입주와 혼수를 준비하는 고객들을 위해 다양한 쿠폰을 담은 프로모션을 준비했다"며 "개인의 취향과 라이프스타일에 맞춰 가전가구를 준비하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

