본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

경찰, ‘직권남용 혐의’ 전·현직 곡성군수 검찰 재송치

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.12 22:13

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보완 수사 통해 혐의 입증 증거 자료 보강

전남경찰청 전경. 전남경찰청 제공

전남경찰청 전경. 전남경찰청 제공

AD
원본보기 아이콘

경찰이 조상래 전남 곡성군수와 이상철 전 곡성군수의 직권남용 의혹과 관련해 검찰이 요구한 보완 수사를 마무리하고 사건을 다시 검찰로 넘겼다.


전남경찰청 반부패·경제범죄수사2대는 최근 직권남용 혐의로 송치된 조 군수와 이 전 군수에 대해 '보완 수사 완료'를 통보했다고 12일 밝혔다.

이들은 군수 재임 기간 중 업무 과정에서 자신의 직무 권한을 남용해 부당한 지시를 내리거나 개입한 혐의를 받고 있다.


이번 사건은 앞서 경찰이 곡성군 의원들의 관급공사 관련 뇌물 비리 의혹을 수사하던 중 전·현직 군수들의 비위 정황이 추가로 포착되면서 시작됐다.


당초 경찰은 이들을 기소 의견으로 검찰에 보냈으나, 사건을 검찰은 유죄 입증을 위해 더욱 명확한 증거가 필요하다며 보완 수사를 요구한 바 있다.

경찰은 지난 수개월간 진행된 보완 수사를 통해 관련 진술과 물증 등 혐의를 뒷받침할 수 있는 자료를 충분히 보강한 것으로 알려졌다.


사건이 다시 검찰로 넘어가면서 향후 기소 여부와 재판 결과에 따라 곡성군정에 미칠 파장이 적지 않을 것으로 전망된다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

오래 살면 돈 더 드립니다

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"日 안가요" 한국으로 갈아탄 中 관광객들

새로운 이슈 보기