화순 고인돌 가을꽃 축제 '3년 연속' 대한민국축제콘텐츠대상

2025년 화순 고인돌 가을꽃 축제장 전경. 화순군 제공

전남 화순군은 '화순 고인돌 가을꽃 축제'가 '대한민국축제콘텐츠대상'에서 3년 연속 수상, 전국 대표 축제로 자리매김했다고 12일 밝혔다.

'대한민국축제콘텐츠대상'은 전국 2,500여 개 축제를 대상으로 교수·감독· 언론인 등 축제 전문가로 구성된 심사위원단이 공정하고 엄정한 심사를 거쳐 우수 축제를 선정하는 권위 있는 시상식이다.

올해는 8개 부문에서 총 38개 축제가 최종 선정됐다.

화순군은 세계문화유산인 고인돌 유적지와 가을꽃(국화, 코스모스, 해바라기, 안젤로니아 등)을 연계한 문화관광 콘텐츠를 선보이며, 차별성을 인정받았다.

특히 2025년 축제 운영 성과와 콘텐츠 경쟁력을 높이 평가받아 축제 문화유산·역사 부문에서 수상했다.

이번 3년 연속 수상을 통해 화순 고인돌 가을꽃 축제는 전국 대표 축제로서 위상을 강화하고, 지역 관광 활성화와 지역경제 파급 효과에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

조형채 관광체육실장은 "3년 연속 수상은 화순만의 독창적인 역사·문화 콘텐츠가 대외적으로 인정받은 결과"라며, "앞으로도 차별화된 프로그램과 풍성한 체험 콘텐츠로 방문객에게 즐거움을 주는 축제를 만들어 가겠다"라고 말했다.

한편, 제14회 대한민국축제콘텐츠대상 시상식은 오는 2월 24일 서울 용산 전쟁기념관 피스앤파크 컨벤션에서 열린다.





