“사람이 오면 울진군이 답한다”… 2026년 전입세대지원사업 시행

이사 오면 혜택… 특산품·공공시설 이용권 지원



경북 울진군은 2024년 7월 1일부터 시행 중인 '울진군 전입세대지원 사업'을 2026년에도 지속 추진한다.

이 사업은 울진군으로 전입한 세대에게 전입을 축하하는 기념품과 공공시설이용권을 지급함으로써 우리 군에 대한 긍정적인 이미지를 전달하고 안정적인 지역 정착 유도하기 위해 시행하고 있다.

지원대상은 주민등록법에 따른 전입신고일을 기준으로 다른 시·군·구에서 1년 이상 주민등록을 두고 있다가 울진군으로 전입한 세대로 2024년 7월 1일 이후 전입자를 대상으로 한다.

전입세대 지원 신청자에게는 가구당 3만원 이하 지역특산품과 세대 구성원 수별로 울진 왕피천 케이블카 이용권, 울진군 죽변 해안 스카이레일 탑승권이 제공된다.

신청 방법은 세대주가 읍·면사무소를 방문해 신청하는 것이 원칙이며, 온라인으로 전입 신고 시 울진군청 홈페이지를 통한 신청도 가능하다.

울진군 관계자는 "이 사업을 통해 전입세대가 우리 군에 애착을 갖고 안정적으로 정착할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "나아가 울진군의 인구 유입에도 기여할 것으로 기대한다"라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



