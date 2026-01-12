지갑 열고 골목 웃다… 새해 첫 카드형·모바일 포항사랑상품권 할인판매

민생경제 회복·활성화… 16일부터 230억원 9% 할인판매 시작



올해 총 발행 규모 3500억원으로 대폭↑, 개인 구매 한도 40만원

포항시는 오는 16일부터 2026년 카드형·모바일 포항사랑상품권의 첫 할인판매를 시작한다.

이번 할인판매는 연초 민생경제 회복과 활력 제고를 위해 선제적으로 마련됐으며, 230억원 규모로 9% 할인 판매로 진행된다. 지역 골목상권과 전통시장에 활력을 불어넣을 수 있기를 기대하고 있다.

시는 올해 포항사랑상품권 발행 규모를 지난해 대비 500억원을 확대해 총 3500억원을 발행하고, 상시(매월)는 포항사랑카드 9% 할인, 명절에는 포항사랑카드와 지류형 상품권을 10% 특별할인 판매한다.

상시 할인율은 지난해 상반기 7%보다 2% 더 혜택을 높였으며, 구매 한도를 50만원에서 40만원으로 하향 조정해 보다 많은 시민이 가계 혜택을 볼 수 있게 했다. 포항사랑카드 개인 구매 한도는 40만원이며, 보유 한도는 70만원이다.

시는 포항사랑상품권 발행으로 시민들과 소상공인 모두가 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 지역경제 선순환 구조를 한층 더 강화하고 연중 민생경제 회복에 힘 쏟는다는 방침이다.

이번에 진행하는 할인판매는 오는 16일 0시 15분 모바일 앱(iM샵)과 104개 판매 대행 금융기관 영업점에서 충전할 수 있다.

포항사랑카드는 실물 카드 결제 외에도 삼성페이, 네이버페이 QR결제, 모바일 앱 'iM샵' QR결제 등 다양한 결제 수단을 지원하며, 포항사랑상품권 가맹점 2만 5037개소와 타보소 택시 앱(자동결제), 먹깨비 배달앱 등에서도 사용할 수 있다. 판매 대행 금융기관 정보는 포항사랑상품권 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

아울러 포항시는 올해 포항사랑상품권 발행 규모 확대와 연초 할인율 상향에 더해 제로페이 등 모바일 결제처 확대, 위치 기반 가맹점 검색 서비스 제공, 앱(iM샵) 개선과 고도화 등 사용자와 가맹점의 접근성과 편의성 증대에 집중한다.

또 법인의 포항사랑상품권 사용을 활성화하고, 가맹점 확보와 체계적인 관리는 물론 앱 취약층 대상 카드 사용 맞춤형 홍보 등 다양한 정책 추진을 통해 포항사랑상품권 활성화에 총력을 다할 계획이다.

이강덕 시장은 "연초 포항사랑상품권 발행이 어려운 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"며 "올해는 시민들의 가계에 도움이 되고 민생경제의 중심인 소상공인 매출이 늘어나 골목상권과 포항경제가 살아날 수 있기를 기대하며 상품권 활성화 정책 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

포항시는 지난해까지 2조 5886억원 발행을 달성해 지역 자금의 역외 유출을 방지하고 지역경제 활성화를 견인하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>