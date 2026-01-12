원주시, 메가데이터 도시첨단산업단지 산업단지계획 승인·고시

단구동 일원 도시첨단산업단지 조성 본격 추진

강원도 원주시는 1월 9일자로 단구동 산112-1번지 일원에 조성되는 '메가데이터 도시첨단산업단지'의 산업단지계획을 최종 승인·고시했다.

이번 승인에 따라 단구동 일원 약 9만 5천여㎡ 부지에 도시첨단산업단지 조성 사업이 본격적으로 추진될 예정이다.

해당 산업단지는 정보통신기술(ICT) 기반 산업 육성과 지역 내 첨단산업 인프라 확충을 목표로 조성되는 도시첨단산업단지로, 주력 유치산업은 컴퓨터 프로그래밍과 정보서비스업이다.

사업 부지는 총면적 9만5167㎡(약 2만8788평)이며, 이 중 산업시설용지는 5만4410㎡(약 1만6459평) 규모로 계획돼 있다. 추정 사업비는 건축비를 제외하고 약 524억 원이다.

원강수 원주시장은 "메가데이타 도시첨단산업단지 조성은 원주시가 미래 디지털 산업도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 관리와 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



