국토부 "서산영덕고속道 5명 사망…도로공사 제설 미비 감사"

서산영덕선 고속도로에서 5명이 숨진 다중추돌 사고와 관련해 국토교통부가 한국도로공사에 대한 감사에 착수한다고 11일 밝혔다.

국토부는 10일 오전 6시 12분께 서산영덕선 남상주IC 인근에서 발생한 이번 사고가 도로공사의 제설제 예비살포 미실시와 관련이 있는지 조사할 방침이다.

김윤덕 국토부 장관은 도로공사의 제설제 예비살포 미실시 정황 등 관리·대응 전반에 대해 관련 규정 이행 여부를 철저히 규명하라고 지시했다.

10일 경북 상주시 서산영덕고속도로에서 발생한 다중 추돌사고로 다수 사상자가 발생한 가운데 사고로 부서진 화물차를 관계자들이 수습하고 있다. 연합뉴스

도로제설업무 수행요령에 따르면 도로살얼음 우려 예보가 있거나, 대기온도 4도 이하·노면온도 2도 이하에서 비가 내리기 시작할 때는 제설제를 미리 뿌려야 한다.

국토부는 사고 당시 이 같은 조건이 충족됐는지 도로공사가 규정대로 조치했는지를 확인할 계획이다.

국토부는 "감사 결과에 따라 관리 소홀이나 절차 미이행이 확인되면 엄중히 조치하겠다"고 밝혔다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



