본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

국토부 "서산영덕고속道 5명 사망…도로공사 제설 미비 감사"

최서윤기자

입력2026.01.11 13:48

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서산영덕선 고속도로에서 5명이 숨진 다중추돌 사고와 관련해 국토교통부가 한국도로공사에 대한 감사에 착수한다고 11일 밝혔다.


국토부는 10일 오전 6시 12분께 서산영덕선 남상주IC 인근에서 발생한 이번 사고가 도로공사의 제설제 예비살포 미실시와 관련이 있는지 조사할 방침이다.

김윤덕 국토부 장관은 도로공사의 제설제 예비살포 미실시 정황 등 관리·대응 전반에 대해 관련 규정 이행 여부를 철저히 규명하라고 지시했다.


10일 경북 상주시 서산영덕고속도로에서 발생한 다중 추돌사고로 다수 사상자가 발생한 가운데 사고로 부서진 화물차를 관계자들이 수습하고 있다. 연합뉴스

10일 경북 상주시 서산영덕고속도로에서 발생한 다중 추돌사고로 다수 사상자가 발생한 가운데 사고로 부서진 화물차를 관계자들이 수습하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

도로제설업무 수행요령에 따르면 도로살얼음 우려 예보가 있거나, 대기온도 4도 이하·노면온도 2도 이하에서 비가 내리기 시작할 때는 제설제를 미리 뿌려야 한다.


국토부는 사고 당시 이 같은 조건이 충족됐는지 도로공사가 규정대로 조치했는지를 확인할 계획이다.

국토부는 "감사 결과에 따라 관리 소홀이나 절차 미이행이 확인되면 엄중히 조치하겠다"고 밝혔다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈곤국 된 이 나라 한때 부자나라였는데…130060.2% 치솟은 물가, 빈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

'두쫀쿠'가 뭐라고…영하 8도에 베이커리 줄 세운 어린이집

만화책 한 권이 219억원…니컬러스 케이지가 소유했던 '이것'

폭설도 막지 못한 화천산천어축제, 밤샘 제설로 ‘100% 정상 운영’

"2000원 라면 많아지는 이유"…프리미엄 시대 라면값도 상승중

제네시스, 10년 새 美판매량 12배 증가…닛산 인피니티도 제쳐

美 가전 매장 '베스트바이'에 가다…현지 공략한 삼성 "가성비보단 신뢰"

새로운 이슈 보기