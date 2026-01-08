위너 강승윤, 서울 콘서트 일반 예매 8일 시작

강승윤 콘서트 포스터. YG엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 위너 멤버 강승윤의 서울 단독 콘서트 일반 예매가 8일 오후 8시부터 NOL 티켓에서 시작된다고 YG엔터테인먼트가 밝혔다.

일반 예매는 팬클럽 회원을 대상으로 한 선예매와 달리 누구나 구매할 수 있다. 이번 공연은 솔로 정규 2집 '페이지 투(PAGE 2)' 발매 이후 약 4년 만에 열리는 단독 콘서트다.

강승윤은 2월28일과 3월1일 양일간 서울 영등포구 명화라이브홀에서 '2025-26 강승윤 : 패시지 넘버 투 콘서트 투어 인 서울(PASSAGE #2 CONCERT TOUR IN SEOUL)'을 개최한다. 부산과 대구, 대전, 광주를 거쳐 열리는 이번 서울 공연은 일본 오사카와 도쿄로 이어지는 투어의 마지막 국내 일정이다.

앞선 부산과 대구 공연은 강승윤의 독보적인 라이브로 관객의 호응을 얻었다. 특히 지역별로 다른 곡 구성(세트리스트)을 선보여 서울 공연에 대한 기대감을 높였다.

국내외 7개 도시 투어 중 3회 이상 관람한 팬을 대상으로 추첨을 진행해 친필 사인 티셔츠를 증정한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



