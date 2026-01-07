본문 바로가기
최휘영 장관, 국가대표 훈련개시식 참석 "좋은 성적 내도록 적극 지원"

박병희기자

입력2026.01.07 16:25

언론사 홈 구독
최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 진천국가대표선수촌에서 열린 '2026 국가대표 훈련개시식'에 참석해 올해 중요 국제 경기대회에서 우리 선수들이 좋은 성적을 낼 수 있도록 적극 지원하겠다고 말했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 2026 국가대표 훈련개시식에 참석해 격려사를 하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

문체부는 최휘영 장관이 이날 진천국가대표선수촌을 방문해 선수단을 격려하고 체육인들과 새해 인사를 나눴다고 밝혔다.


훈련 개시식에는 국가대표 선수단, 대한체육회, 회원종목단체, 시·도 및 시군구 체육회 관계자 등 600여 명이 참석했다. 김우진 선수(양궁), 최민정 선수(쇼트트랙), 김성진 지도자(근대5종)가 '대표자 선서'를 통해 새해 다짐을 밝히고 분야별 대표 체육인들이 공정하고 청렴한 스포츠를 향한 'K-스포츠 실천 약속'을 낭독했다.

최휘영 장관은 "2026년에는 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 등 중요한 국제대회가 많이 열리는 만큼 우리 선수들이 다가오는 국제대회에서 좋은 경기력을 보여 주기를 기대한다"라며 "문체부는 우리 선수들이 훈련에 전념할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다. 또 "공정하고 폭력 없는 체육 환경을 만드는 데 모두가 한마음으로 협력해 주길 바란다"라고 덧붙였다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

