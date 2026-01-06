본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

방탄소년단, 문화예술 1번지 세종문화회관 계단 장식

이이슬기자

입력2026.01.06 13:24

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
세종문화회관에 래핑된 방탄소년단 로고. 빅히트뮤직 제공

세종문화회관에 래핑된 방탄소년단 로고. 빅히트뮤직 제공

AD
원본보기 아이콘

방탄소년단(BTS)이 서울 광화문 세종문화회관에서 완전체 컴백을 알리는 오프라인 이벤트를 시작했다고 소속사 빅히트뮤직이 6일 밝혔다.


세종문화회관 중앙 계단은 오는 3월20일 발매하는 방탄소년단의 정규 5집 로고와 발매 일자, 팀명 등으로 장식됐다. 세종문화회관은 한국 문화예술을 상징하는 공간이다.

소속사는 "방탄소년단의 문화적 뿌리인 한국, 그중에서도 서울 한복판에서 오프라인 프로모션을 개최했다"며 "뉴욕, 도쿄, 런던 등 전 세계 주요 도시로 옥외 광고를 확장할 계획"이라고 밝혔다.


이번 앨범은 방탄소년단이 약 3년 9개월 만에 선보이는 완전체 신보다. 총 14곡이 수록되며 지난 여정 속에서 축적된 감정과 고민을 바탕으로 '지금의 방탄소년단'을 노래한다. BTS는 앨범 발매 후 대규모 월드투어에 돌입한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

마두로 체포에 풀 베팅…5.7억원 수익 낸 사람 누구?

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"인생샷 나왔다" 대통령 셀카의 '그 폰'…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기