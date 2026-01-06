방탄소년단, 문화예술 1번지 세종문화회관 계단 장식

세종문화회관에 래핑된 방탄소년단 로고. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

방탄소년단(BTS)이 서울 광화문 세종문화회관에서 완전체 컴백을 알리는 오프라인 이벤트를 시작했다고 소속사 빅히트뮤직이 6일 밝혔다.

세종문화회관 중앙 계단은 오는 3월20일 발매하는 방탄소년단의 정규 5집 로고와 발매 일자, 팀명 등으로 장식됐다. 세종문화회관은 한국 문화예술을 상징하는 공간이다.

소속사는 "방탄소년단의 문화적 뿌리인 한국, 그중에서도 서울 한복판에서 오프라인 프로모션을 개최했다"며 "뉴욕, 도쿄, 런던 등 전 세계 주요 도시로 옥외 광고를 확장할 계획"이라고 밝혔다.

이번 앨범은 방탄소년단이 약 3년 9개월 만에 선보이는 완전체 신보다. 총 14곡이 수록되며 지난 여정 속에서 축적된 감정과 고민을 바탕으로 '지금의 방탄소년단'을 노래한다. BTS는 앨범 발매 후 대규모 월드투어에 돌입한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



