박종훈 경남교육감 "경남교육에 더 많은 애정과 관심을"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.05 23:51

"6개월 뒤 저는 교육감으로서 저의 12년에 대한 평가를 역사에 맡기고 물러납니다. 경남교육에 더 많은 관심과 애정을 부탁드립니다."


박종훈 경남교육감이 5일 창원컨벤션센터(CECO) 컨벤션홀에서 열린 2026년 경남도 신년인사회에서 축사를 통해 이같이 말했다.

교육감으로서 마지막 임기를 지내고 있는 박 교육감은 "교육감으로서 마지막 신년인사회 참석"이라며 소회를 전했다.


그는 "돌이켜보면 2014년 선거에서 평범한 교사 출신인 저를 교육감으로 뽑아주신 것은 교육을 바꿔 달라는 고민과 학부모의 강력한 요구였다"며 "앞에서 잘못한 게 아니라 그때가 변화해야 하는 절박한 시점이었다고 생각한다"라고 했다.


박종훈 경남교육감이 2026년 경남도 신년인사회에서 축사를 통해 그간의 소회를 전하고 있다. 이세령 기자

박종훈 경남교육감이 2026년 경남도 신년인사회에서 축사를 통해 그간의 소회를 전하고 있다. 이세령 기자

박 교육감은 "지금까지 우리 교육이 점수가 몇 점이 중요한 시대였다면 이제 우리에겐 사회 구성원으로서 비판적 관점에서 문제를 바라보고, 협업을 통해 문제를 해결하는 이른바 사회적 역량을 기르는 게 더 중요하다는 걸 도민들은 이미 아셨던 것"이라고 했다.

또 "우리가 교육하는 건 현재지만 아이들이 살아갈 세상은 30년, 50년 뒤 미래가 된다는 것도 학부모들은 잘 알고 계셨다"라고도 했다.


그러면서 "12년 교육감을 하며 마을과 학교의 협력을 교육에 도입하고 미래교육을 강조한 건 이런 시대적 요청이 있었기 때문"이라고 말했다.


박 교육감은 "교육이 세상의 변화보다 더 빨리 가기는 어렵지만 빠른 세상의 변화에 교육이 뒤처지지 않고, 때로는 변화를 주도할 수 있어야 한다고 생각한다"며 "아이들은 사랑으로 자란다. 경남교육에 더 많은 관심과 애정을 바란다"라고 했다.


아울러 "큰 변화가 예상되는 올해, 이 자리에 모인 정치, 행정, 경제, 사회 등 경남 지도자들의 리더십이 도민들의 더 큰 지지를 얻길 기도하겠다"고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
