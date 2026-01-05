한국미즈노, 2026 MX 포지드 아이언 출시

MX 시리즈 차세대 모델 정통 연철 단조

편안한 난이도와 안정적 퍼포먼스 구현

선착순 120명 미즈노 스탠드백 증정 이벤트

한국미즈노가 2026년 신제품 'MX 포지드 아이언'을 출시했다.

미즈노의 MX 시리즈 차세대 모델이다. 정통 연철 단조의 완성 라인이다. 편안한 난이도와 안정적 퍼포먼스 구현한다. 안정적인 어드레스와 편안한 난이도가 강점이다. 미즈노 특유의 부드러운 타구감을 균형 있게 선보인다. 투어 프로들의 피드백을 바탕으로 각 번호별 최적의 헤드 설계를 실현했다.

한국미즈노가 연철 단조 아이언인 MX 포지드를 선보인다. 한국미즈노 제공 AD 원본보기 아이콘

미즈노의 엄선된 고품질 연철 소재와 세계 특허 기술인 그레인플로우 포지드 HD 공법이 적용됐다. 타구감과 관용성, 조작성의 완벽한 밸런스를 완성했다. 깊게 가공된 언더컷 캐비티 설계를 통해 확보한 잉여 중량을 캐비티 주변과 토우 측에 전략적으로 배치했다. 전작 대비 헤드 길이를 줄이면서도 더 넓은 스위트 에어리어를 이끈 비결이다. 미스 히트 시에도 안정적인 비거리와 타구감을 유지한다.

전용 웨지(GW, SW)에 풀 그루브와 하이드로플로 마이크로 그루브를 채용했다. 페이스 전체에 스코어라인 기능을 구현해 안정감을 높였다. 젖은 환경에서도 뛰어난 스핀 성능을 자랑한다.

한국미즈노는 신제품 출시 기념해 특별 구매 이벤트를 진행한다. 선착순 120명에게 미즈노 BRD-3 스탠드백을 증정한다. 전국 공식 대리점 및 온라인몰에서 MX 포지드 아이언을 구매한 이후 정품 등록을 하면 자동 응모된다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



