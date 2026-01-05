"'베네수엘라 공습' 美, 장기 에너지 안보 강화 노린다"

에너지 안보 큰 영향 미칠 '마두로 생포' 작전

미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포작전은 결국 '에너지 안보'를 장기적으로 강화하기 위해서라는 증권가 분석이 나왔다.

5일 권희진 KB증권 연구원은 "이번 군사 작전의 명분은 마약·테러의 근절이지만, 미국 석유기업들을 통해 에너지 안보를 공고히 하겠다는 메시지가 뚜렷하다"며 이같이 밝혔다.

베네수엘라의 원유 매장량은 지난해 기준 전 세계 1위(20.2%)지만, 봉쇄조치로 인해 생산량은 1% 수준에 불과하다. 권 연구원은 "베네수엘라 내 에너지 생산설비는 아예 새로 지어야 하는 수준인 만큼, 미국의 영향력 아래에 놓인다고 해도 당장의 원유 생산량에 미치는 영향은 제한적"이라고 설명했다.

다만 장기적 관점에선 의미가 크다. 권 연구원은 "매장량이 많고 지리적으로 가까운 데다 미 정유사들의 설비가 베네수엘라에 주로 매장된 중질유 처리에 특화돼 있다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령이 언급한 것처럼, 미 정유사들이 베네수엘라에 직접 투자해 설비를 보유할 경우 직접적인 공급라인을 가질 수 있다"고 짚었다.

베네수엘라의 최대 채권국이자 저가 원유 수입국인 중국을 견제하는 효과도 있다. 그간 중국은 마두로 정권에 공식적인 지지 입장을 표명하고 긴밀한 관계를 유지해 왔다.

권 연구원은 "중국개발은행 원유담보대출 프로그램에서 단일국가로는 베네수엘라가 가장 큰 규모를 차지한다"며 "베네수엘라에 대한 중국의 영향력이 제한되면서, 저가 원유 수입과 더불어 원유담보대출의 남은 원금 약 170억~190억달러 회수도 더욱 어려워질 것"이라고 말했다.

물가에 미치는 영향도 주목된다. 올해 중간선거를 앞두고 생활물가 문제가 트럼프 대통령에게 부담인 상황에서, 베네수엘라 장악이 에너지 가격 안정 기대를 강화하는 카드로 활용될 수 있어서다. 권 연구원은 "국제유가가 5% 하락하면 미국 소비자물가 상승률은 약 0.1~0.2%포인트 낮아질 수 있다"며 "휘발유 가격이 추가 하락할 경우 올해 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하 기대를 지지한다"고 분석했다.

그러면서 "반면 한국은 공공요금의 경직성 때문에 같은 수준의 유가 하락 시에도 물가 영향이 미국보다 작다"며 "국내 소비자물가는 0.1%포인트 이내로 낮아질 것으로 추정된다"고 덧붙였다.





