임영웅, 대전서 '아임 히어로' 공연…서울·부산 투어 잇는다

가수 임영웅이 새해 대전에서 전국투어 콘서트를 이어간다고 소속사 물고기뮤직이 2일 밝혔다.

임영웅은 이날부터 4일까지 대전컨벤션센터 제2전시장에서 '2025 전국투어 콘서트 아임 히어로(IM HERO)' 대전 공연을 개최한다.

이번 공연에서 임영웅은 정규 2집 수록곡과 다수 대표곡으로 구성한 무대를 선보인다. 밴드 세션 연주와 다양한 무대 장치를 활용해 공연 완성도를 높인다는 계획이다.

관객을 위한 부대 행사도 운영한다. 엽서를 보낼 수 있는 '아임 히어로 우체국'을 비롯해 지역별 기념 스탬프, 포토존 등 체험 공간을 마련했다.

임영웅은 대전 공연을 마친 뒤 서울과 부산에서 투어를 이어간다. 서울 콘서트는 이달 16일~18일 고척스카이돔에서, 부산 콘서트는 2월6일~8일 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 열린다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



