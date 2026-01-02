있지, 3번째 월드투어 개최…2월 서울서 포문

있지 세 번째 월드투어 개최지 포스터. JYP엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 있지(ITZY)가 다음 달 서울을 시작으로 세 번째 월드투어 '터널 비전'(TUNNEL VISION)에 나선다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 2일 밝혔다.

있지는 2월13일~15일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 월드투어의 막을 올린다. 2024년 8월 종료한 두 번째 월드투어 이후 약 1년 6개월 만의 단독 공연이다. 서울 공연 마지막 날 무대는 온라인 플랫폼 '비욘드 라이브'를 통해 유료 생중계한다.

해외 공연은 4월17일 멜버른 존 케인 아레나를 시작으로 19일 시드니 틱톡 엔터테인먼트 센터, 22일 오클랜드 스파크 아레나에서 열린다.

이어 5월9일~10일 도쿄 게이오 아레나 도쿄, 6월20일 홍콩 아시아월드-아레나, 27일 가오슝 가오슝 아레나, 7월4일 방콕 임팩트 아레나, 11일 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나까지 9개 지역에서 총 12회 단독 공연을 진행한다.

이번 투어는 2025년 11월 발매한 미니 앨범 '터널 비전'과 명칭이 같다. 있지는 해당 음반 발매 기념 유튜브 라이브 방송에서 개최를 예고하며 완전체 투어 계획을 밝힌 바 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>