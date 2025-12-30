광양시, 전국 규모 체육행사 유치 '지역경제 활성화'성과

115개팀 2,030명 선수단 유치

15억원 규모 지역 실물 경제 효과

광양시는 2025년 한 해 동안 동계 전지훈련팀 유치와 전국 규모 체육대회 개최를 통해 지역경제 활성화에 의미 있는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

먼저 '스포츠 명품도시 광양'에 걸맞은 동계 전지 훈련 유치 성과가 두드러졌다. 광양시는 적극적인 유치 활동을 통해 전국 115개 팀, 2,030명의 선수단을 유치했고, 이들은 종목별 스토브리그 대회와 동계 훈련을 위해 광양을 찾았다. 이를 통해 약 15억 원 규모의 지역 실물경제 파급효과를 창출한 것으로 분석된다.

광양시가 올들어 전국 규묘 대회 행사를 유치해 지역경제 활성화에 큰 성과를 거둔 것으로 나타났다.사진은 탁구대회 모습. 광양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 광양시는 전국 규모 체육대회 총 9개를 성공적으로 개최했다.

주요 대회로는 백운기 전국 고교축구대회, 광양시장기 전국 남·여 궁도대회, 백운산기 전국 남ㆍ여 배구대회, 광양시장배 전국 남ㆍ여 테니스대회, 섬진강 꽃길 마라톤대회, 한국실업태권도연맹회장기 전국 실업태권도대회, 광양시장배 전국 그라운드골프대회, 광양만배 유소년 전국 수영대회, 광양시장기 전국 배드민턴대회 등이 있다.

백운기 전국 고교축구대회 등을 비롯한 각종 대회 참가와 관람을 위해 선수단과 관계자 등 약 2만 명이 광양시를 방문했으며, 음식점ㆍ숙박업소ㆍ목욕업 등 지역 서비스업을 중심으로 실질적인 지역경제 활성화 효과가 나타났다. 이에 따른 지역경제 파급효과는 약 70억 원에 달하는 것으로 추산된다.

강영화 체육과장은 "올 한 해 광양시를 찾아준 전국 각지 선수단에 깊이 감사드린다"며 "내년에도 더 많은 선수단이 광양을 찾을 수 있도록 체육시설 정비는 물론 숙박업소와 음식점 위생 관리 등을 철저히 추진해 쾌적하고 편안한 훈련·대회 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>