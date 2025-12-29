본문 바로가기
NH농협은행, 투자상품 '365일 24시간 비대면 투자' 확대

권재희기자

입력2025.12.29 10:39

NH농협은행이 '365일 24시간 비대면 투자상품 시스템'을 확대해 기존 펀드거래에 더해 퇴직연금, ETF신탁 등을 포함했다고 29일 밝혔다.


이번 시스템 확대 도입으로 고객은 영업시간이나 요일에 관계없이 모바일과 인터넷 뱅킹을 통해 주요 투자상품을 비대면으로 거래할 수 있게 돼, 고객의 투자 편의성과 금융 접근성이 한층 높아졌다는 평가다.

특히 ETF신탁은 입금과 환매 신청이 매일 24시간 가능하도록 개선됐으며, 고객이 원하는 시간에 비대면으로 환매(지급·해지)를 예약하면, 최초 도래 영업일에 자동 처리된다.


NH농협은행은 지난 8월 투자상품 비대면 TF를 발족한 이후, 펀드 비대면 거래를 시작으로 ETF신탁까지 단계적으로 비대면 투자 서비스를 확대해 왔다. 이번 조치를 통해 고객은 시장 상황에 보다 유연하게 대응하며, 자산관리 전략을 보다 체계적으로 수립할 수 있을 것으로 기대된다.


이영우 투자상품 자산관리부문장은 "투자상품 거래에서 시간의 제약을 없애는 데 초점을 맞췄다"며 "고객이 언제든 투자 판단을 실행할 수 있는 디지털 자산관리 환경을 완성해 나가겠다"고 말했다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

