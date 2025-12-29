광주 도로망 확충에 1천251억원…교통혼잡 구간 손본다

호남고속도로 확장·상무지구~첨단산단 등 9개 사업 추진

내년 국비 653억원 확보, 전년보다 283억원 늘어

광주시가 내년 도심 교통혼잡 해소와 주요 거점 간 연결 강화를 위해 도로 확충 사업에 1,251억원을 투입한다. 국비 653억원을 확보해 호남고속도로 확장 등 9개 사업을 추진한다.

광주시는 2026년도 도로 사업 정부 예산으로 국비 653억원을 확보해 지방비 598억원을 더한 총 1,251억원을 투입, 모두 9건 도로 사업을 추진한다고 29일 밝혔다. 국비 확보액은 지난해보다 283억원 늘어 76.5% 증가했다.

광주시는 상습 정체 구간인 동광주 나들목에서 광산 나들목까지 호남고속도로 확장 사업을 지속 추진한다. 해당 구간에는 총 731억원(국비 50%, 지방비 50%)을 투입해 2029년까지 기존 4차로를 6차로로 확장할 계획이다.

상무지구와 첨단 산단을 잇는 도로 개설 사업에는 277억원을 투입한다. 국비 133억원, 지방비 144억원을 들여 최대 6차로 규모 도로를 개설하고, 서구 유촌동과 광산구 산월동을 연결해 빛고을대로 교통량 분산과 도심·산단 간 접근성 개선을 추진한다.

이와 함께 ▲광주 하남~장성 삼계 광역도로 확장(2차로→4차로) ▲월전동~무진로(6.25㎞) 도로 개설 ▲각화동~제2순환도로 진입로 신설 ▲금호동~서광주로 도로 개설 ▲서문대로~봉선동 도로(0.76㎞) 개설 ▲북구 첨단 3지구 진입도로(1.3㎞) 신설 ▲남부산단 진입도로(2.0㎞) 개설 등 7개 사업도 추진된다.

광주시는 이번 도로 사업을 통해 도시 거점 간 연결성을 높이고 산업단지 물류 흐름을 개선하는 한편, 주거지역 교통 여건도 함께 개선한다는 방침이다.

주인석 광주시 도로과장은 "국비 확보를 통해 광주의 교통 기반을 단계적으로 확충할 수 있는 여건이 마련됐다"며 "각 사업이 차질 없이 추진돼 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.





