[속보]김건희 특검, '로저 비비에 선물' 김기현 의원 부부 기소
오유교 기자 5625@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…젊은층... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]김건희 특검, '로저 비비에 선물' 김기현 의원 부부 기소
2025년 12월 27일(토)
[속보]김건희 특검, '로저 비비에 선물' 김기현 의원 부부 기소
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"남자들은 원래 다 이래"…월급 적다던 남편, 3년 동안 성과급 숨겼다
옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…젊은층에 유행 중인 부업[세계는Z금]
"너무 추워" 45명 응급실행·3명 심정지…체감온도 '영상 10도'에 환자 속출한 나라
"지난주 7등이었는데"…연금복권 1·2등 동시당첨 '21억' 대박
"의료보험 월 400만원, 진료도 못 봐"…美이민 포기한 225만 유튜버
"달걀은 냉장고 '여기'에 두면 위험"…식중독 부르는 습관
트렁크 가득 채운 과자에 짜장면 50그릇…성탄절에 보육원 찾은 삼남매의 아버지
"2만원에 임산부 구합니다"…성심당 '임산부 프리패스' 악용
"지난주 7등이었는데"…연금복권 1·2등 동시당첨 '21억' 대박