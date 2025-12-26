충남이 키운 스타트업, 4600억 수출 길 열다



지앤티·독일 프레틀 협력 본격화…도내 생산·아시아 공급 추진



충남도의 전략적 지원을 발판으로 도내 스타트업이 4600억 원 규모의 글로벌 수출 계약을 성사시키며 아시아 시장 공략에 나섰다.

친환경 자동차 부품 기업 지앤티(GNT)와 독일 글로벌 전장기업 프레틀(PRETTL)이 도내 생산과 공동 개발을 포함한 협력 사업을 본격화한다.

김태흠 지사는 26일 도청 상황실에서 손일수 지앤티 대표, 빌리 프란츠 프레틀 프레틀그룹 최고경영자(CEO)가 참석한 가운데 투자 협력 의향서를 체결했다.

의향서에 따르면 프레틀은 비상용 긴급발전장비를 충남에서 생산하고, 지앤티와 공동 개발하는 방안에 대해 투자 의향을 밝혔다.

지앤티는 해당 장비를 국내와 아시아 시장 공급 및 서비스센터 운영을 맡기로 했다.

도는 프레틀의 긴급발전장비 구매 의향을 전제로, 양사 협력 사업이 원활히 추진될 수 있도록 행정 지원에 나선다는 방침이다.

또 이번 협력이 지앤티의 사업 확장과 수출 확대로 도내 제조 기반 강화로 이어질 것으로 보고 있다.

지앤티는 친환경 자동차용 컨버터 등 전장 부품을 제조하는 스타트업으로, 지난 2022년 설립 이후 본사와 연구소를 천안에 두고 있으며 아산 호서대에 생산 공장 건립을 추진 중이다.

지난해 10월 충남 해외시장개척단에 참여해 오스트리아 빈에서 열린 세계한인경제인대회에서 프레틀과 접촉한 뒤, 프레틀그룹이 오는 2030년까지 4600억 원 규모의 지앤티 제품을 구매한다는 내용의 의향서(LOI)를 체결했다.

프레틀그룹은 독일을 대표하는 글로벌 자동차 전장 기업으로, 보쉬의 1차 협력사다. 현재 25개국에 1만3000여 명의 임직원을 두고 있다.

앞서 김 지사는 지난 6월 지앤티와 투자 양해각서(MOU)를 체결하고, 지앤티가 호서벤처밸리 내 6611㎡ 부지에 30억 원을 투자해 2027년 6월까지 생산 설비를 구축하는 계획을 지원하기로 했다.

또 7월 유럽 출장 중 프레틀 CEO를 만나 양사 협력과 프레틀의 국내 투자 가능성에 대해 논의했다.

도는 이번 의향서 체결을 계기로 도내 스타트업과 글로벌 기업 간 협력 모델을 단계적으로 구체화해, 지역 제조업과 수출 기반을 동시에 키워 나간다는 구상이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



