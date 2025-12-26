안규백 국방장관, 잠수함사령부 찾아 "핵잠 사업 속도감 있게 추진"

안규백 국방부 장관은 26일 해군 장보고함이 위치한 잠수함사령부 등을 찾아 "국가적 숙원인 핵추진잠수함 사업을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

안규백 국방부 장관이 26일 해군특수전전단 UDT/SEAL 부대를 방문해 특젼요원들을 격려하고 있다. 국방부

국방부에 따르면 안 장관은 이날 대한민국 최초 잠수함이자 퇴역을 앞둔 장보고함을 찾아 "대한민국 잠수함 역사의 위대한 첫걸음이자, 해군의 새 시대를 연 출발점이었던 장보고함의 정신은 새롭게 부상하는 핵추진잠수함으로 영원히 이어질 것"이라며 "내년에는 상설 범정부 사업단을 구성해 2년 내 미국 측과의 협상을 완료하겠다"며 이같이 말했다.

안 장관은 앞서 해군 최정예 부대인 특수전전단(UDT/SEAL)과 해난구조대(SSU), 해병대 1사단, 교육훈련단 등을 찾아 작전 태세를 점검하고 장병들을 격려했다. 안 장관은 "해군 특수전전단은 세계 최고의 실전 전투부대"라며 "천안함 이양작전, 아덴만 여명작전 등 다양한 실전 상황에서 국가와 국민을 위해 자신의 몸을 아끼지 않고 헌신했던 역사와 전통이 살아 숨 쉬는 부대"라고 격려했다. 이어 "실전을 통해 축적해 온 경험은 절대 이론만으로는 습득할 수 없는 소중한 자산"이라며 "그 경험이 온전히 계승되고 더욱 발전될 수 있도록 각별히 노력해달라"고 당부했다.

아울러 포항 해병대 1사단과 교육훈련단을 방문한 안 장관은 신병 극기주 훈련을 마친 해병 1324기에게 해병대 빨간 명찰을 친수했다.





