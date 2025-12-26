본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

쳤다 하면 모두 합격… 신라대 항공서비스학과, IATA Cabin Crew Training 과정

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.26 11:02

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신라대학교(총장 허남식) 항공서비스학과가 IATA Cabin Crew Training 과정에 응시한 31명 학생 전원이 합격했다.


IATA Cabin Crew Training 과정은 국제항공운송협회(IATA)가 제시하는 객실승무원 직무 교육 기준과 항공산업 표준을 반영한 전문 교육과정으로 객실 안전, 보안, 서비스 전반에 대한 체계적인 이해와 실무 역량을 검증하는 과정이다.

2025학년도 2학기 말, 신라대 항공서비스학과 31명의 학생이 이 과정에 응시하여 전원 합격하는 성과를 달성했다.

쳤다 하면 모두 합격… 신라대 항공서비스학과, IATA Cabin Crew Training 과정
AD
원본보기 아이콘

IATA ATC(Authorized Training Center)의 교육 기준과 커리큘럼이 반영된 자격증 취득 과정을 비교과 프로그램으로 운영하며, 항공사 실무 환경에 부합하는 직무역량 강화 중심의 교육을 진행하는 신라대 항공서비스학과의 체계적인 교육과정이 이번 전원 합격이라는 결과로 그 우수성을 다시 한번 증명했다.


신라대 항공서비스학과는 IATA Cabin Crew Training 과정, TOPAS 항공예약 자격시험 대비 과정, IATA 항공사 운임·발권 과정 등 객실 승무원, 공항 지상직, 항공운송 서비스 분야로 진출하는 데 필요한 실무 이해도와 직무 적합성을 단계적으로 강화하는 자격·교육 과정을 운영 중이다.


항공서비스학과 정희경 학과장은 "이번 전원 합격 성과는 단순한 시험 결과가 아니라 우리 학과가 IATA 기준에 기반한 항공 직무 교육을 체계적으로 운영하고 있음을 보여주는 결과"라며, "비교과 프로그램을 통해 항공사 실무와 연계된 교육을 지속적으로 강화해 학생들이 현장에서 요구되는 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 힘줬다.

신라대 항공서비스학과 학생들은 상반기에 실시한 TOPAS 항공예약 자격시험에서도 응시생 전원 합격하는 성과를 냈다.

쳤다 하면 모두 합격… 신라대 항공서비스학과, IATA Cabin Crew Training 과정 원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메뉴에 메가커피 '방긋' "또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기