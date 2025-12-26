본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

성남시, 미래형 과학고 ‘지역인재 40% 선발’ 추진…판교 IT 산학협력 모델 구축

이종구기자

입력2025.12.26 07:54

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성남시 '미래형 과학고의 지역사회 기여방안' 모색

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 24일 '미래형 과학고' 설립에 따른 지역사회 기여방안 마련을 위한 연구 용역 최종보고회를 개최했다.

성남시(시장 신상진)가 지난 24일 '미래형 과학고' 설립에 따른 지역사회 기여방안 마련을 위한 연구 용역 최종보고회를 개최하고 있다. 성남시 제공

성남시(시장 신상진)가 지난 24일 '미래형 과학고' 설립에 따른 지역사회 기여방안 마련을 위한 연구 용역 최종보고회를 개최하고 있다. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 보고회에는 성남시와 성남시의회, 성남교육지원청, 분당중앙고, 성남시정연구원 등 20여 명이 참석해, 성남시 미래형 과학고의 지역사회 환원 및 기여방안을 점검하고 향후 활용 방향을 논의했다.


이번 연구는 성남시 미래형 과학고의 운영 방향성을 바탕으로 국내외 과학고 지역연계 사례를 분석하고, 시민 인식조사를 통해 성남형 지역기여 모델을 도출하는 데 목적을 두었다. 연구 결과, 판교 IT 산학 협력, 취약계층 IT 교육봉사, 과학동아리 페스티벌, 지역 연계 IT 경진대회, 청소년 환경문제 리빙랩 등 유형별 프로그램이 제안됐다.

성남시는 이번 연구 결과를 성남교육지원청 및 분당중앙고등학교에 2026년 과학고 교육과정 구성시 참고 요청하고, 미래형 과학고를 중심으로 지역 기업·대학·교육기관 간 협력 생태계 구축에 대응할 계획이다.


아울러, 오는 29일 성남교육지원청 주관 '경기 미래형 과학고 지역인재선발 도입 방안 포럼'에 참석하여 성남시 지역인재선발 비율 40% 반영에 대해 강력 요청하는 발제를 진행할 예정이다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"첫 모금보다 황홀한 막잔"… 포마르의 느린 피노 누아

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

서울 아침 기온 '영하 11도' 뚝…강추위 절정

"나이키 주식 43억원치 매입"…하루새 주가 끌어올린 '이 사람'

'대지진 전조 아니냐' 수면 뒤덮은 물고기 떼에…오사카 '술렁'

'파친코' 이민진 작가, 맘다니 뉴욕시장 취임위원회 위원 위촉

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기