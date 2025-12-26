성남시, 미래형 과학고 ‘지역인재 40% 선발’ 추진…판교 IT 산학협력 모델 구축

성남시 '미래형 과학고의 지역사회 기여방안' 모색

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 24일 '미래형 과학고' 설립에 따른 지역사회 기여방안 마련을 위한 연구 용역 최종보고회를 개최했다.

성남시(시장 신상진)가 지난 24일 '미래형 과학고' 설립에 따른 지역사회 기여방안 마련을 위한 연구 용역 최종보고회를 개최하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회에는 성남시와 성남시의회, 성남교육지원청, 분당중앙고, 성남시정연구원 등 20여 명이 참석해, 성남시 미래형 과학고의 지역사회 환원 및 기여방안을 점검하고 향후 활용 방향을 논의했다.

이번 연구는 성남시 미래형 과학고의 운영 방향성을 바탕으로 국내외 과학고 지역연계 사례를 분석하고, 시민 인식조사를 통해 성남형 지역기여 모델을 도출하는 데 목적을 두었다. 연구 결과, 판교 IT 산학 협력, 취약계층 IT 교육봉사, 과학동아리 페스티벌, 지역 연계 IT 경진대회, 청소년 환경문제 리빙랩 등 유형별 프로그램이 제안됐다.

성남시는 이번 연구 결과를 성남교육지원청 및 분당중앙고등학교에 2026년 과학고 교육과정 구성시 참고 요청하고, 미래형 과학고를 중심으로 지역 기업·대학·교육기관 간 협력 생태계 구축에 대응할 계획이다.

아울러, 오는 29일 성남교육지원청 주관 '경기 미래형 과학고 지역인재선발 도입 방안 포럼'에 참석하여 성남시 지역인재선발 비율 40% 반영에 대해 강력 요청하는 발제를 진행할 예정이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>