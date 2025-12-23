김동연, 23일 도정자문委 참석 "대한민국 발전 견인할 역할 해달라"

김동연 경기도지사가 "도정자문위원회가 경기도 발전을 넘어 대한민국 전체의 발전을 견인하는 역할을 해달라"고 당부했다.

김동연 지사는 23일 경기도청에서 열린 '경기도 도정자문위원회 제6차 전체회의'에 참석해 "경기도는 대한민국이라는 커다란 배에 아주 중요한 조타수의 역할을 하는 것 같다"며 "경기도가 지난 윤석열 정부 때 잘못된 거나 역주행했던 것에 대해서 제자리 잡으려고 애를 쓰던 일들이 다행히 이번 새정부에서 많이 반영됐다"고 말했다.

그러면서 "자문위원회가 단순한 경기도 발전을 넘어 대한민국 전체 발전에 있어 경기도의 역할을 생각해주셨으면 한다"며 "도민 삶의 질을 높이고 경기도를 발전시키는 데 있어 좋은 정책을 하는 것도 대단히 중요하지만 도민들과의 소통도 중요한 만큼 정책과 소통 두 관계가 잘 조화를 이룰 수 있도록 해달라"고 주문했다.

김동연 경기도지사가 23일 경기도 도정자문위원회 전체회의를 주재하고 있다. 경기도 제공

이날 전체회의는 분과위원회 활동 결과를 공유하고 경기도가 당면한 미래정책 방향을 구체화하기 위한 토론의 장으로 마련됐다.

회의는 ▲경기도 360도 통합돌봄 확대 ▲주4.5일제 시범사업 ▲미래 신성장 동력 활성화 ▲경기 기후 3대 프로젝트 ▲도민의 인사이트(Insight),경기도서관 등 5개 주요 정책을 다뤘다.

특히 '경기도 360도 통합돌봄 확대'는 2026년 3월 통합돌봄법 시행을 앞두고 선제적으로 제안된 과제로 돌봄 사각지대 해소와 서비스 제공 방안을 논의했다.

'주4.5일제' 시범사업은 근무시간 단축을 통해 실질적 생산성 향상을 목적으로 추진하고 있는 경기도의 선도적 사업으로, 대한민국 노동혁신의 새로운 기준을 제시했다는 데 의미를 뒀다.

이번 회의는 기후·노동·돌봄·성장 등 경기도의 핵심 과제를 하나의 정책 흐름으로 연결하며, 도정의 다음 단계를 준비하는 출발점이라는 데 자문위원을 비롯한 참석자들의 공감이 모아졌다.

박능후 도정자문위원장은 "지난 1년간 여러분들께서 여러 가지 좋은 의견을 주셔서 도정에 많은 참조와 참고가 된 것 같다"며 "오늘 6차 전체 회의에서 분과별로 제기한 정책을 집중적으로 검토해 자문위원님들께서 지혜와 식견을 쏟아낼 수 있도록 부탁드린다"고 말했다.





이영규 기자



