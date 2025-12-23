토스, 2026년 상반기 광고 우수에이전시 선정

전용 별도 광고 상품 패키지 오픈 등 지원

토스는 광고 서비스 토스애즈의 에이전시 중 파트너십을 강화하고 성장을 지원하기 위해 내년 상반기 TEP(토스 애즈 우수 에이전시) 17개사를 선정했다고 23일 밝혔다.

TEP는 토스애즈와 협업하는 대행사 중 우수한 성과를 기록한 파트너를 선정해 반기 동안 다양한 혜택을 부여하는 제도다.

토스는 지난 7~11월 집행 데이터와 활동 내역을 평가해 상위 17개사를 뽑았다.

토스는 TEP 파트너사들에 다양한 혜택을 제공한다. TEP 전용 별도 광고 상품 패키지 오픈, 성과 리포트 및 업종별 리포트 등 맞춤형 인사이트 제공, 전용 프로모션 혜택 제공 등을 한다.

토스 관계자는 "토스애즈는 내년 상반기 선정된 파트너사들이 높은 성과를 내도록 적극적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

한편 토스애즈는 매년 상·하반기에 TEP를 선정한다. 데이터를 바탕으로 한 정교한 고객 타깃팅과 사용자 친화적 광고 경험을 앞세워 파트너사들과의 협업 생태계를 확장하고 있다.





