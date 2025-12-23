'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

전날 이모씨와 찍은 사진 공개돼 논란

"너무 오래 돼 기억 안 나…친분 없다"

가수 홍진영이 불법 의료 서비스를 제공했다는 의혹을 받는 일명 '주사이모' A씨와 함께 찍은 사진이 공개된 것과 관련해 "친분이 없다"고 해명했다.

홍진영의 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트는 23일 "(전날 공개된 사진은) 홍진영이 '사랑의 배터리' 이후 '부기맨' 활동 당시 촬영한 것으로 파악하고 있다"며 "이를 햇수로 따져보면 약 12년 전 한 병원에서 촬영한 것으로 추측된다"고 설명했다.

가수 홍진영이 주사이모와 찍은 사진이 공개되자 해명했다.

이어 "홍진영은 촬영 시점이 너무 오래됐고, 함께 촬영한 A씨에 대한 기억도 전혀 나지 않는다고 밝혔다"고 했다.

홍진영은 그동안 가수 활동을 해 오며 여러 경로를 통해 다양한 상품, 브랜드, 병원에서 협찬 인증샷 요청으로 여러 차례 사진을 촬영했기에 해당 병원을 방문 촬영한 것 또한 너무 오래돼 기억이 나지 않는다고 설명했다. 또 "두 사람은 사회관계망서비스(SNS)에서 팔로우 관계도 아니었으며 친분도 없다"고 선을 그었다.

앞서 다비치 강민경 역시 A씨의 인스타그램 팔로잉 목록에 올라와 친분설이 불거지자 "SNS 특성상 어떤 분들이 제 계정을 팔로우하고 계시는지 모두 알기가 어렵다"며 "걱정하시는 일들은 저와는 전혀 무관하다"고 의혹을 차단했다.

연예계에서는 방송인 박나래를 시작으로 샤이니 키, 입짧은햇님 등 여러 스타가 의료인 면허가 없는 A씨로부터 불법 의료 서비스를 받았다는 논란이 일자 잇달아 활동을 중단했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



