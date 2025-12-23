본문 바로가기
강태영 농협은행장, 中企 지원 성과로 은탑산업훈장 수상

오규민기자

입력2025.12.23 09:15

농협은행, 12조6000억 규모 금융우대 지원

강태영 NH농협은행장이 지난 19일 진행된 중소벤처기업부 주관 '제30회 중소벤처기업 금융지원상' 시상식에서 은탑산업훈장을 수상했다. 기업지원 담당직원들은 중기부장관 및 기재부장관 표창 등을 수상했다.


농협은행은 중소기업·소상공인에 12조6000억원 규모의 금융우대 지원을 시행하며, 정부의 전환보증 8013억원, 대환대출 505억원 등 정책금융에 적극 참여해 자금 조달여건 개선에 기여했다. 특히 고환율 국면에서 상환 부담을 줄이는 데 초점을 맞춘 금융 지원이 현장에서 긍정적인 평가를 받고 있다.


은행권 자율 이자환급 지원 32만명, 2169억원을 집행하고, 글로벌 강소기업 육성 80개사, 1370억원, 중소기업 수출지원을 위한 수수료 우대 5억달러 등 중소기업의 성장 기반 확충에도 힘을 보탰다. 이를 통해 단기적인 자금 부담 완화뿐 아니라 중장기 경쟁력 강화까지 지원하는 구조를 마련했다.

강태영 농협은행장이 지난 19일 서울 중소기업 DMC타워에서 열린 중소벤처기업부 주관 '제30회 중소벤처기업 금융지원상' 시상식에서 은탑산업훈장을 수상했다. 농협은행

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
