넥스 '메이플스토리' 서비스 22년 만에 첫 PC방 점유율 1위

PC방 통계서비스 '더 로그' 기준 45.07%

넥슨은 인기 다중접속역할수행게임(MMORPG) '메이플스토리'가 서비스한 지 22년 만에 처음으로 PC방 점유율 1위를 달성했다고 22일 밝혔다.

'더 로그' PC방 점유율. 넥슨 제공 AD 원본보기 아이콘

PC방 통계서비스 '더 로그'의 전날 기준 데이터에 따르면 '메이플스토리'는 당일 PC방 점유율 45.07%를 기록하며 전체 게임 순위 1위에 올랐다. 지난여름 대규모 업데이트 당시 경신한 기존 최고 기록(25%)을 경신한 수치로, 리그 오브 레전드(LoL) 배틀그라운드 등을 제쳤다.

지난 18일 대규모 업데이트 이후 첫 주말이었던 21일 이용자를 위해 PC방 핫타임 이벤트를 선보인 결과로 넥슨은 분석했다. 이벤트 혜택 PC방에서는 메이플스토리에 접속하는 이용자에게 최대 5시간의 PC방 이용 요금을 지원했다. 누적 접속 시간에 따라 1만 넥슨캐시, '솔 에르다 조각' 최대 400개, 경험치 4배 쿠폰(30분) 최대 10개 등도 지급했다.

'더 로그'는 넥슨 자회사 엔미디어플랫폼이 운영하는 PC방 플랫폼 서비스 '게토' 가맹점을 대상으로 하는 통계 서비스다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>