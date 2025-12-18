본문 바로가기
포스코이앤씨 사장 "머리 숙여 사죄"…신안산선 공사 현장 찾아

권재희기자

입력2025.12.18 19:24

18일 서울 여의도역 신안산선 공사 현장에서 작업자 1명이 사망한 사고와 관련해 송치영 포스코이앤씨 사장이 현장을 찾아 사과했다.


송 사장은 오후 6시 5분께 사고 현장을 찾아 "사고로 소중한 동료 한 분이 유명을 달리하신 데 대해 회사 최고 책임자로서 머리 숙여 깊이 사죄드린다"고 밝혔다.

이어 "지난 4월 신안산선 터널 붕괴 사고 이후 사고 재발을 막기 위해 전사적인 안전 강화 조치를 추진해왔다"며 "또다시 중대한 사고가 발생한 점을 매우 엄중하게 받아들인다"고 했다.


그러면서 "현재 사고 경위는 관계기관과 함께 철저히 조사 중이며, 회사는 모든 조사 과정에 성실하고 투명하게 협조하면서 회피하지 않고 책임을 다하겠다"고 말했다.


송 사장은 "유가족분들께 필요한 지원을 끝까지 책임 있게 이행하며 충분히 소통하겠다"면서 "다시 한번 고인의 명복을 빌며 유가족분들과 국민 여러분께 깊이 사죄드린다"고 덧붙였다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
