국고채 금리 대체로 하락…3년물 연 2.999%

16일 국고채 금리가 대체로 하락했다.

이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.1베이시스포인트(bp·1bp=0.01%) 내린 연 2.999%에 장을 마쳤다. 10년물 금리는 연 3.313%로 1.2bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 1.5bp, 1.0bp 하락해 연 3.244%, 연 2.831%에 마감했다. 20년물은 연 3.265%로 1.3bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 0.1bp 상승, 보합으로 연 3.179%, 연 3.105%를 기록했다.

외국인은 3년 국채선물과 10년 국채선물을 각각 1만631계약, 3505계약 순매도했다.

전문가들은 통상 연말 거래량이 적은 만큼 변동성이 심한 장세가 지속되는 가운데 조만간 예정된 글로벌 경제지표 발표를 앞두고 관망세가 이어질 것으로 보인다고 말했다.





